Unlimited-Tarif für 15 Euro: Oster-Deal ist kein leeres Versprechen – das musst du trotzdem beachten

Hinter dem Angebot, das du derzeit bei mobilcom-debitel findest, steckt ein O2-Tarif. Der O2 Free Unlimited Smart, um genau zu sein. Das ist einer der drei Unlimited-Tarife des Netzbetreibers, die sich nicht in der Höhe des enthaltenen Datenvolumens unterscheiden, das ist in der Tat unbegrenzt, sondern bei dessen maximaler Downloadgeschwindigkeit. Im Angebot für monatlich 14,99 Euro ist der mittlere Tarif, jener mit 10 Mbit/s Geschwindigkeits-Deckel. Dazu gibt es eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS). Bei O2 selbst kostet der Tarif satte 39,99 Euro. Der Rabatt bei mobilcom-debitel ist also nicht unerheblich. Dazu gibt es doppelte Flexibilität.

Monatlich kündbar und flexibles Startdatum: Das macht den Unlimited-Deal flexibel

Der Tarif ist einerseits monatlich kündbar, was ihm neben dem reduzierten Preis einen deutlichen Attraktivitätsschub verpasst. Außerdem ermöglicht das Angebot, den Vertragsbeginn etwas weiter in die Zukunft zu legen. Wichtig ist nur, dass du jetzt im Angebotszeitraum buchst. Der Deal gilt nur über die Ostertage. Das Ende des Angebots ist am Dienstag, 19. April, um 20 Uhr.

Da einmalig 39,99 Euro Anschlussgebühr anfallen, lohnt sich der monatlich kündbare Tarif allerdings nicht direkt für einen kurzfristigen Übergang von 2 oder 3 Monaten. Da du dich allerdings nicht direkt zwei Jahre bindest, ist es mittelfristig gesehen aber schon ein gutes und flexibles Angebot. Apropos zwei Jahre: Auch wenn es keine Laufzeit gibt, gilt der Angebotspreis von 14,99 Euro monatlich nur für maximal 24 Monate lückenloser Buchung ohne Kündigung. Nach zwei Jahren solltest du also spätestens über eine Kündigung nachdenken, damit es danach nicht teurer wird.

Unlimitiert, aber gedeckelt: Der Tarif im Check

Du kannst das unlimitierte Datenvolumen im Inland wie erwähnt nicht mit dem Maximalspeed des Netzes, sondern mit höchstens 10 Mbit/s verbrauchen. Die Upload-Geschwindigkeit ist in diesem Tarif auf maximal 5 Mbit/s festgelegt. Angesichts von 200 bis 500 Mbit/s Downloadraten, mit denen die Netzbetreiber sonst werben, klingt das nach einem echten Nachteil.

Dazu sei gesagt: Hier kommt es auf deine Nutzungsgewohnheiten an. Für Musikstreaming unterwegs sind die 10 MBit/s absolut ausreichend. Die allermeisten Smartphone-Anwendungen kommen mit dieser Datenrate ohne Ruckeln klar, dazu zählt auch einfaches Videostreaming via YouTube, in den Mediatheken oder über Live-TV-Apps. Engpässe gibt es möglicherweise beim 4K-Videostream oder beim Mobile-Gaming, insbesondere in Multiplayer-Modi. Wenn du die SIM-Karte in einem LTE-Router oder dein Handy als mobilen Hotspot einrichtest, können die Endgeräte nur im Rahmen dieser 10 Mbit/s surfen. Hier ist die Kapazität also begrenzt. Je mehr Geräte du in den Hotspot lässt, umso langsamer wird das Internet für jeden.

Interessant ist der Tarif sicherlich auch für jene, die auf der Suche nach einer Zweit-SIM-Karte sind. Hier bietet der O2-Tarif die sorglose Redundanz für die Hauptkarte und kann zum Beispiel dann zurate gezogen werden, wenn du im Hintergrund große Dateien laden willst und die Zeit kein Faktor ist.

Auf einen Blick – das steckt drin:

Grundgebühr: 14,99 Euro statt 39,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Unlimitierte Datenflat (LTE-Netz, O2, 10 Mbit/s)

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

EU-Roaming

VoLTE und WLAN Call

Monatlich kündbar

Flexibler Vertragsbeginn möglich

eSIM möglich

Jetzt buchen (Endet 19.4., 20 Uhr)

Gerade die eSIM-Möglichkeit sorgt noch für weitere Szenarien zur Nutzung des Tarifs. So kannst du ihn auf deiner Apple Watch installieren und die Uhr – sofern es sich um die Cellular-Version handelt – vollkommen autark nutzen. Auch die LTE-Smartwatches vieler anderer Hersteller bieten diese Möglichkeit.