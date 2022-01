15 statt 40 Euro! Unlimited-Flat jetzt zum Knüller-Preis sichern – monatlich kündbar

Der Tarif-Knaller mit einer „echten“ Allnet-Flat – also mit unlimitiertem LTE-Datenvolumen, startet als Aktionsangebot am Dienstagnachmittag und endet bereits wenige Tage später – so die unkonkrete Angabe des Anbieters mobilcom-debitel. Die Flat ist obendrein monatlich kündbar.

Unlimited-Tarif für 15 Euro: Kein leeres Versprechen

Das Angebot klingt zu gut, um wahr zu sein? Teilweise richtig: Der Kompromiss liegt im Speed-Deckel des Tarifs. Der zugrunde liegende O2 Free Unlimited Smart bringt dir alle beschriebenen Vorteile und den Abschied von allen Datensorgen, das ist also kein leeres Versprechen. Außerdem bietet der Tarif Optionen wie WiFi-Call und Voice-over-LTE, was die Anrufqualität deutlich verbessert

Du kannst das unlimitierte Datenvolumen im Inland nicht mit dem Maximalspeed des Netzes, sondern mit höchstens 10 Mbit/s verbrauchen. Die Upload-Geschwindigkeit ist in diesem Tarif auf maximal 5 Mbit/s festgelegt. Angesichts von 200 bis 500 Mbit/s Downloadraten, mit denen die Netzbetreiber sonst werben, klingt das nach einem echten Nachteil. EU-Roaming ist gemäß der Fair-Use-Regelung ebenfalls inklusive, mehr dazu weiter unten.

Zum Speed-Deckel: Hier kommt es auf deine Nutzungsgewohnheiten an. Für Musikstreaming unterwegs sind die 10 MBit/s absolut ausreichend. Die allermeisten Smartphone-Anwendungen kommen mit dieser Datenrate ohne Ruckeln klar, dazu zählt auch einfaches Videostreaming via YouTube, in den Mediatheken oder über Live-TV-Apps. Engpässe gibt es möglicherweise beim 4K-Videostream oder beim Mobile-Gaming, insbesondere in Multiplayer-Modi. Wenn du die SIM-Karte in einem LTE-Router oder dein Handy als mobilen Hotspot einrichtest, können die Endgeräte nur im Rahmen dieser 10 Mbit/s surfen. Hier ist die Kapazität also begrenzt. Je mehr Geräte du in den Hotspot lässt, umso langsamer wird das Internet für jeden.

Interessant ist der Tarif sicherlich auch für jene, die auf der Suche nach einer Zweit-SIM-Karte sind. Hier bietet der O2-Tarif die sorglose Redundanz für die Hauptkarte und kann zum Beispiel dann zurate gezogen werden, wenn du im Hintergrund große Dateien laden willst und die Zeit kein Faktor ist.

→ Hier geht’s zum Unlimited-Deal

Kündigung nicht vergessen, Anschlusspreis beachten

Wichtig zu wissen: Der Rabatt von 25 Euro auf den Normalpreis (39,99 Euro) gilt nur für 24 Monate Nutzung hintereinander. Ab dem 25. Monat ohne Kündigung wird der Unlimited-Tarif dann wieder deutlich teurer und im Vergleich unattraktiv – eine Kündigung ist also dringend empfohlen. Obwohl es sich um einen O2-Vertrag im O2-Netz handelt, ist der Vertragspartner bei diesem speziellen Angebot nicht Telefónica selbst, sondern mobilcom-debitel.

Dazu lohnt sich der Tarif auch nicht für nur wenige Monate Nutzungszeit, denn der Anbieter berechnet zum Start noch eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Das ist ein üblicher Kurs, somit keine Kostenfalle. Allerdings sorgt diese Position dafür, dass sich der Tarif nicht für nur 2 oder 3 Monate lohnt.

Roaming: Unlimited überall?

Das Unlimited-Versprechen bei dem O2-Tarif gilt erst einmal nur für das Inland. Dennoch greift hier selbstverständlich auch die EU-Roaming-Regelung „roam like at home“. Allerdings mit limitierendem Faktor gemäß der eingeführten „Fair-Use-Regelung“. Übersetzt heißt das: Zuhause kannst du unlimitiert surfen, im EU-Ausland stehen dir monatlich rund 21,6 GB zur Verfügung.

Leser berichten uns, dass die Netzbetreiber – insbesondere O2 – bei den Unlimited-Tarifen auch im Ausland recht kulant sind und die Datengrenze tatsächlich nicht scharf schalten. Gesichert ist diese Erkenntnis jedoch nicht. Dazu gilt: Auch wer sich an mobiles Surfen ohne Grenze gewöhnt hat: Die rund 22 GB müssen auch im Urlaub erst einmal verbraucht werden.