Günstig wie nie: Flatrate ohne Datenlimit kostet kurzzeitig nur 11 Euro monatlich

Über das kommende Wochenende bietet mobilcom-debitel den Flat-Tarif O2 Free Unlimited Basic zum absoluten Top-Preis von 10,99 Euro pro Monat an. Der Preis gilt, wenn du bis Aktionsende (vermutlich Montag oder Dienstag) buchst. Das eigentliche Startdatum des Vertrags kann dabei sogar noch weiter in der Zukunft liegen. Noch mehr Flexibilität ist geboten: Der Tarif ist monatlich kündbar – eignet sich also auch zur Überbrückung oder als temporäre Zweit-SIM.

Der Tarif kostet bei O2 selbst 29,99 Euro und war bislang in Sonderaktionen auch mal für 15 Euro zu haben, ganz selten gab es die Unlimited-Flat für 12 Euro. Nun also der Preisfall auf 10,99 Euro monatliche Grundgebühr. Preislich ist das Angebot daher über jeden Zweifel erhaben. Dazu ist auch der einmalig zu entrichtende Anschlusspreis reduziert. Statt sonst 39,99 Euro zahlst du hier initial nur 29,99 Euro. Das macht den Tarif etwa interessant für ein halbjähriges Intermezzo. Ansonsten bewirkt der Anschlusspreis generell, dass sich der Vertrag trotz günstigen Preises nicht für nur zwei oder drei Monate lohnt, sondern sich erst bei längerer Nutzung wirklich auszahlt.

Unlimited-Flat für 10,99 Euro: Das ist der springende Punkt

Das Tarifangebot ist dank Preis und Flexibilitäts-Versprechen gut, die Frage haben wir geklärt. Allerdings musst du dir hier bewusst sein, dass die Basic-Flat von O2 einen strikten Download-Speed-Deckel beinhaltet. Dieser erlaubt eine maximale Download-Geschwindigkeit von 2 Mbit/s. Das reicht für sorgloses Surfen, für Chats über WhatsApp und sogar Anrufe darüber locker aus. Auch ein schnelles YouTube-Video ist damit unterwegs ruckelfrei angeschaut.

Allerdings wird es bei auf den Punkt datenhungrigen Anwendungen, etwa Live-Streams von HD-Videos, zur Geduldsprobe. Wofür der Tarif gut ist, sind lange, nicht zeitkritische Downloads im Hintergrund. Ist dieses Szenario darstellbar, ist der Tarif sogar im LTE-Router für redundantes WLAN neben Kabel oder DSL gut. Ansonsten gilt: Für den Alltag hui, als Hotspot für mehr als 2 Freunde unterwegs pfui.

Neben dem Preis ist auch die gebotene Flexibilität ein Kaufargument. Hier sammeln wir alle Tarifdaten und -kosten auf einen Blick:

O2 Free Unlimited Basic für 10,99 Euro monatlich

Anschlusspreis: 29,99 Euro

monatlich kündbar

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

Keine Datenbegrenzung

O2-Netz (LTE) mit bis zu 2 MBit/s

EU-Romaing (Fair-Use-Regel: mehr als 20 GB pro Monat)

VoLTE und WiFi Call

Flexibler Vertragsbeginn

Vertragspartner: mobilcom-debitel

Keine Versandkosten

Auch wenn der Tarif keine Laufzeit hat, so endet der Rabatt nach 24 Monaten Nutzung. Kündigst du den Vertrag auch nach diesem 24. Monat nicht, so wird es ab dem 25. Nutzungsmonat teurer. Aber auch dann hast du noch ein monatliches Kündigungsrecht.