Unlimited-Flat für 15 Euro: Kracher-Tarif sogar monatlich kündbar (endet Dienstag)

Für kurze Zeit gibt es wieder ein Unlimited-Angebot von mobilcom-debitel. Der Deal umfasst den Tarif O2 Free Unlimited Smart. Normalerweise kostet dieser 39,99 Euro und bietet LTE ohne Datenlimit. Wenn du ihn während des Aktionsangebots abschließt, kostet er monatlich über zwei Jahre nur 14,99 Euro und du kannst sogar monatlich kündigen. Hierdurch lohnt sich das Angebot auch als Überbrückungs-Tarif für ein paar Monate.

Mit dabei ist eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS. Wichtig zu wissen: Bei Vertragsabschluss werden noch einmalig 39,99 Euro für den Anschluss und die Freischaltung des Tarifs berechnet. Ein marktüblicher Preis, der allerdings dafür sorgt, dass der Tarif sich nur auf Strecke lohnt und nicht für nur ein bis zwei Monate.

MIttlerweile hat der Anbieter einen Endzeitpunkt für das befristete Angebot genannt: Der Deal läuft demnach am Dienstag (7. September) um 20 Uhr aus. Gut zu wissen: Du kannst auch ein individuell flexibles Datum für den Vertragsbeginn wählen und dir die Sonderkonditionen also auch für einen späteren Zeitpunkt sichern. Du musst es nur im Angebotszeitraum eintüten.

Kein leeres Versprechen: Unlimited-Tarif für 15 Euro

Das Angebot klingt zu gut, um wahr zu sein? Teilweise richtig: Der Kompromiss liegt im Speed-Deckel des Tarifs. Der zugrunde liegende O2 Free Unlimited Smart bringt dir alle beschriebenen Vorteile und den Abschied von allen Datensorgen, das ist also kein leeres Versprechen.

Du kannst das unlimitierte Datenvolumen im Inland nicht mit dem Maximalspeed des Netzes, sondern mit höchstens 10 Mbit/s verbrauchen. Die Upload-Geschwindigkeit ist in diesem Tarif auf maximal 5 MBit/s festgelegt. Angesichts von 200 bis 500 Mbit/s Downloadraten, mit denen die Netzbetreiber sonst werben, klingt das nach einem echten Nachteil. EU-Roaming ist gemäß der Fair-Use-Regelung (bei diesem Tarif: etwas mehr als 20 GB pro Monat) ebenfalls inklusive.

Zum Speed-Deckel: Hier kommt es auf deine Nutzungsgewohnheiten an. Für Musikstreaming unterwegs sind die 10 MBit/s absolut ausreichend. Die allermeisten Smartphone-Anwendungen kommen mit dieser Datenrate ohne Ruckeln klar, dazu zählt auch einfaches Videostreaming via YouTube, in den Mediatheken oder über Live-TV-Apps. Engpässe gibt es möglicherweise beim 4K-Videostream oder beim Mobile-Gaming, insbesondere in Multiplayer-Modi. Wenn du die SIM-Karte in einem LTE-Router oder dein Handy als mobilen Hotspot einrichtest, können die Endgeräte nur im Rahmen dieser 10 Mbit/s surfen. Hier ist die Kapazität also begrenzt. Je mehr Geräte du in den Hotspot lässt, umso langsamer wird das Internet für jeden.

Interessant ist der Tarif sicherlich auch für jene, die auf der Suche nach einer Zweit-SIM-Karte sind. Hier bietet der O2-Tarif die sorglose Redundanz für die Hauptkarte und kann zum Beispiel dann zurate gezogen werden, wenn du im Hintergrund große Dateien laden willst und die Zeit kein Faktor ist.

→ Hier geht’s zum Unlimited-Deal

Kündigung nicht vergessen

Wichtig zu wissen: Der Rabatt von 25 Euro auf den Normalpreis (39,99 Euro) gilt nur für 24 Monate Nutzung hintereinander. Ab dem 25. Monat ohne Kündigung zahlst du 34,99 Euro, hast dann also nur noch 5 Euro Vorteil und der Tarif wird unattraktiv und teuer – Kündigung empfohlen. Obwohl es sich um einen O2-Vertrag im O2-Netz handelt, ist der Vertragspartner bei diesem speziellen Angebot nicht Telefónica selbst, sondern mobilcom-debitel.