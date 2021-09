Tarif-Kracher: Unlimited-Flat für 12 Euro — monatlich kündbar

Bei dem Sonderangebot von mobilcom-debitel, das nur für wenige Tage gilt, handelt es sich um die monatlich kündbare Version des Tarifs O2 Free Unlimited Basic. Der kostet bei Buchung über diese Angebotsseite monatlich nur 11,99 Euro.

Unlimited-Flat für 12 Euro – wo ist der Haken?

Der Basic-Tarif von O2 hält das Versprechen des unlimitierten Datenvolumens, allerdings gibt es für den Preis Kompromisse. So ist die maximale Datengeschwindigkeit auf 2 Mbit/s gedeckelt. Somit lohnt sich der Tarif nicht für schnelle Datendownloads und auch bei HD-Streams könnte der Tarif hin und wieder an seine Grenzen stoßen. Für sämtliches Online-Grundrauschen, Social Media, WhatsApp und Co. ist der Tarif allerdings gut geeignet und völlig ausreichend.

Kompromiss Nummer zwei ist eigentlich nur ein To-Do, das eine Kostenfalle verhindert. Der Tarif ist nämlich unter anderem so günstig, weil er durch ein On-Top-Abo subventioniert wird. Heißt: Gleichzeitig zum Unlimited-Tarif schließt du ein Probeabo von waipu.tv (Tarif waipu.tv Perfect Plus) ab, das im ersten Monat gratis ist, ab dem zweiten Monat jedoch 9,99 Euro kostet. Willst du diese Kosten vermeiden, solltest du das Abo bereits im Testmonat kündigen.

Die weiteren Vorteile, die Allnet-Flat für SMS und Anrufe, Funktionen wie VoLTE und WLAN-Call sind ohne Einschränkung und regulär mit dabei. Wirklich gut wird der Tarif auch durch seine flexible Ausgestaltung, er ist nämlich monatlich kündbar. Wichtig zu wissen ist hierzu aber auch: Der Angebotspreis von 11,99 Euro gilt nur für 24 Monate. Danach steigen die Tarifkosten, falls du nicht kündigst.

Dann lohnt sich der Tarif

Regulär kostet der Unlimited-Tarif auch in der Basic-Variante bereits 29,99 Euro. Für fast ein Drittel des Preises ist der mobilcom-debitel-Deal von den Kosten her wirklich gut. Die Flexibilität kommt hier noch obendrauf. Allerdings ist der Tarif für die Überbrückung von ein, zwei Monaten noch zu teuer, da einmalig noch 39,99 Euro Anschlusspreis berechnet werden. Das ist an sich zwar der übliche Kurs, er bohrt die Rechnung jedoch unnötig auf, wenn du den Vertrag tatsächlich nur wenige Monate nutzen willst.

Im Vergleich der Unlimited-Tarife mit den Datenvolumen-Verträgen von O2 schlüsseln wir auf, wann sich welches Konstrukt lohnt. So ist der Free Unlimited Basic insbesondere für das Online-Grundrauschen im Alltag gut geeignet: Musikstreaming, Messenger, Surfen, Social Media und selbst Video-Streaming in niedriger (SD-)Qualität sind hiermit gut möglich. Willst du deinen Tarif hin und wieder als Hotspot für weitere Geräte zur Verfügung stellen, solltest du dich jedoch nach einer anderen Option umschauen. Hilfreich ist der Tarif eben als hintergründiges Datenpolster aber auch als Zweit-SIM-Karte oder mittels eSIM in der Smartwatch.

→ Unlimited-Tarif hier zum Angebotspreis sichern