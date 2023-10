Ungeheuer beliebt: Dyson V12 Akku-Sauger so billig wie nie zuvor!

Bei MediaMarkt gibt es aktuell einen High End Akku-Sauger von Dyson so günstig wie nie zuvor. Mit smarten Funktionen, 60 Minuten Akkulaufzeit und vielen weiteren Vorteilen liefert dir der Dyson V12 Detect Slim Absolute eine absolut hervorragende Saugleistung – und das dank 31 Prozent Rabatt zu einem fairen Preis. Jetzt kostet das Dyson-Gerät im Rahmen der Bunten Black Deals bei MediaMarkt nämlich nur noch 477 Euro. Der Sauger ist in der so gerade noch massentauglichen Preisklasse, mit der beste, den es überhaupt gibt. Das macht den V12 so beliebt. Wir stellen dir den Sauger sowie eine noch günstigere Alternative in diesem Artikel genauer vor.

Dyson V12: High End Akku-Sauger zum absoluten Tiefstpreis

Mit dem Dyson V12 holst du dir für 477 Euro wirklich einen Akku-Sauger der absoluten Spitzenklasse. Das Gerät liefert dir nämlich nicht nur eine hohe Saugkraft, sondern auch zahlreiche smarte Funktionen. So wird die Saugkraft bei Bedarf automatisch angepasst, während ein Lichtstrahl versteckten Staub sichtbar macht. Dies sorgt für noch bessere Ergebnisse im Alltag. Besonders komfortabel: Im Gegensatz zu anderen Geräten musst du den Power-Knopf hierbei nicht gedrückt halten, sondern kannst nach einem einfachen Knopfdruck los saugen.

Als Handstaubsauger ist der Dyson V12 noch komfortabler in der Handhabung

Damit du deine eigenen vier Wände auch wirklich in einem Rutsch reinigen kannst, liefert dir der Dyson V12 eine exzellente Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Über einen zweiten Akku kann diese Laufzeit sogar noch erweitert werden. Geladen wird der Akku-Sauger in der praktischen Wandhalterung. Auf dem LCD-Display hast du übrigens zudem stets alle wichtigen Infos rund um den Dyson V12 in Echtzeit im Blick. So weißt du ganz genau, wie viel Power noch im Sauger steckt.

Dyson liefert dir zu dem Akku-Sauger außerdem noch eine Vielzahl an nützlichem Zubehör. Mit der Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Haardüse und dem Flex-Adapter kannst du wirklich jede Ecke und Kante deiner Wohnung problemlos reinigen. Selbstverständlich kannst du den Dyson V12 auch in einen Handstaubsauger umwandeln. Dadurch saugst du etwa ebenfalls dein Auto ohne Probleme.

Mit dem Flex-Adapter kommst du problemlos unter Möbel

Bei MediaMarkt kannst du dir den Dyson V12 jetzt für nur noch 477 Euro sichern. Dies ist nicht nur ein Rabatt von 31 Prozent im Vergleich zum UVP, sondern ebenfalls der absolute Tiefstpreis im Netz! Günstiger gab’s den Akku-Sauger zuvor also noch nie! Das Angebot gilt dabei eigentlich noch bis zum 10. November. Aufgrund der hohen Nachfrage könnte das Dyson-Gerät aber auch schon vorher vergriffen sein.

Nur 179 Euro: Super günstiger AEG-Sauger liefert ebenfalls tolle Ergebnisse

Dir sind 477 Euro für den Dyson Akku-Sauger zu teuer? Dann haben wir mit diesem AEG-Sauger noch eine tolle Alternative für dich. Der AEG Clean 5000 Öko kostet bei MediaMarkt jetzt nämlich lediglich 179 Euro – ein weiterer Tiefstpreis-Deal!

Bei dem Akku-Sauger sticht insbesondere die 2in1 UltimatePower Multi-Bodendüse hervor. Hiermit reinigst du mit nur einer Düse sowohl Hart- als auch Teppichböden. Du sparst dir also den nervigen Aufsatz-Wechsel und bist so noch schneller fertig. Für alle weiteren Verschmutzungen stehen dir außerdem noch eine Teleskop-Fugendüse sowie ein Möbelpinsel zur Verfügung. Ein weiteres Highlight ist das entnehmbare Handteil, mit dem du noch flexibler unterwegs bist und etwa auch problemlos deinen Pkw reinigst. Die Akkulaufzeit fällt mit 50 Minuten zwar etwas geringer aus als beim Dyson-Modell, kann sich aber dennoch absolut sehen lassen.

→ AEG Akku-Sauger für 179 Euro

Jetzt weiterlesen Black Friday Frühstart? MediaMarkt startet vorzeitig mit großem Schnäppchen-Marathon