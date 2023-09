Unfassbarer Deal: Galaxy A54 wirklich umsonst zum Tarif

Nur noch bis zum 30. September kannst du im Tarifshop von MediaMarkt ein absolut krasses Schnäppchen rund um das Samsung Galaxy A54 machen. Das beliebte Smartphone bekommst du hier nämlich für einmalig nur 29,99 Euro zu einem 10 GB starken Tarif dazu. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Tarif-Deal, doch hierbei handelt es sich um etwas ganz Besonderes. Und damit meinen wir nicht nur die enorme Ersparnis von über 300 Euro.

Während du bei anderen Tarif-Angeboten oftmals einen monatlichen Aufpreis für das Bundle mit einem Smartphone zahlst, gibt’s den Tarif hier sogar günstiger! Die Grundkosten von 12,99 Euro pro Monat liegen nämlich unter dem normalen Einzelpreis für den Vodafone-Netz-Tarif von Freenet. Durch den geringen Gerätepreis und diese tolle Ersparnis gibt’s das Galaxy A54 rechnerisch sogar komplett umsonst! Wir stellen dir dieses unglaubliche Schnäppchen ausführlich vor.

Im Bundle günstiger: Tarif-Schnäppchen mit 10 GB & Telefon-Flat

Werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Für monatlich 12,99 Euro bekommst du hierbei 10 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit maximal 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. locker ausreichen sollte. Hinzu kommt noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming. Für SMS fallen hingegen extra Kosten an – in Zeiten von WhatsApp und Co. stört das jedoch sicher kaum jemanden. Die Anschlusskosten betragen einmalig 39,99 Euro.

Das Besondere: Einzeln kostet der Tarif im Netz momentan 14,99 Euro im Monat – beim Bundle mit dem Galaxy A54 sparst du monatlich also sogar zwei Euro! Für das beliebte Smartphone fällt zunächst noch ein Gerätepreis inklusive Versand von 34,94 Euro an. Verrechnet man hiermit jedoch die monatliche Ersparnis beim Tarif selbst (2×24), gibt’s das Galaxy A54 nicht nur rechnerisch komplett umsonst zum Vertrag, du sparst sogar noch weitere 13 Euro. Wer Interesse an dem Samsung-Gerät hat und gleichzeitig auch einen neuen Tarif sucht, kann kaum einen besseren Deal finden.

Das Angebot zum Galaxy A54 im Preis-Check

Wir rechnen einmal genauer vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du bei dem Angebot insgesamt rund 386 Euro. Ein unglaublich niedriger Betrag, immerhin kostet allein das Samsung Galaxy A54 im Netz momentan mindestens 348 Euro. So gesehen bekommst du den 10-GB-Tarif 24 Monate lang für insgesamt 38 Euro zum Handy dazu. Dies sorgt ebenfalls für den erstaunlichen Effektivpreis von 1,58 Euro im Monat.

Doch auch ein Blick auf die Ersparnis lohnt sich. Holst du dir das Galaxy A54 und den Vodafone-Tarif einzeln, musst du nämlich satte 707 Euro blechen. Insgesamt sparst du bei dem Angebot von MediaMarkt also rund 321 Euro!

Samsung Galaxy A54 bei MediaMarkt

Samsung Galaxy A54 – Das beliebteste Smartphone mit Top-Display & erweiterbarem Speicher

Mit dem Galaxy A54 bekommst du bei dem Angebot ein absolutes Top-Smartphone zum Tarif. Nicht umsonst belegt das Samsung-Gerät mit großem Abstand weiterhin den ersten Platz in unserem Leser-Ranking. Ein großer Faktor für die Beliebtheit ist dabei sicherlich die tolle Alltagstauglichkeit. So kannst du etwa die verbauten 128 GB Speicher problemlos über eine microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Und auch der 5.000 mAh starke Akku weiß im Alltag zu überzeugen. Bei uns im Test hielt dieser im Akku-Benchmark nämlich über 12 Stunden durch. Selbst wenn du länger unterwegs bist, musst du also keine Angst davor haben, dass dem Galaxy A54 der Saft ausgeht. Negativ aufgefallen ist uns hingegen die vergleichsweise lange Ladedauer.

Für eine tolle Leistung im Alltag sorgt währenddessen der Samsung Exynos 1380 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Das beliebteste Smartphone besitzt außerdem einen Top-Bildschirm. Das 6,4 Zoll große Super-AMOLED-Display verfügt etwa über eine Bildwiederholrate von schnellen 120 Hz. Gleichzeitig kann sich ebenso die gute Pixeldichte von 403 ppi beim Galaxy A54 sehen lassen.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Hobbyfotografen können ebenfalls bedenkenlos zum Galaxy A54 greifen. Das Samsung-Gerät besitzt nämlich ein tolles Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera. Hinzu kommt noch ein optischer Bildstabilisator sowie ein zehnfacher digitaler Zoom. Für schicke Selfies sorgt hingegen die Frontkamera mit 32 MP. Das gute Gesamtpaket wird von tollen Features wie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP67 abgerundet. Gefunkt wird beim Galaxy A54 zudem über die üblichen Standards rund um 5G, Bluetooth 5.3 und NFC für mobiles Zahlen.

→ Galaxy A54 mit 10 GB Tarif für 12,99 Euro pro Monat