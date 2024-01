Unfassbare Ersparnis: Galaxy S23+ mit 70 GB Tarif erstaunlich billig

70 GB 5G-Datenvolumen sowie eine maximale Bandbreite von 500 MBit/s machen den O2 Mobile L Tarif bereits einzeln zu einer tollen Option für alle Vielsurfer. Bei MediaMarkt kannst du dir den Vertrag jetzt auch noch in einem genialen Bundle mit dem Galaxy S23+ sichern. Insgesamt zahlst du dabei nur 129 Euro für das Akku-Wunder von Samsung extra – ein Witz im Vergleich zum Einzelpreis für das Smartphone. Wir rechnen den Deal durch.

70 GB & Allnet-Flat: Der Vielsurfer-Tarif zum Galaxy S23+

Für monatlich 44,99 Euro bekommst du bei diesem Bundle zum Galaxy S23+ satte 70 GB 5G-Datenvolumen im O2-Netz zur Verfügung gestellt. Zusätzlich spendiert dir der Netzbetreiber mit seinem Grow-Vorteil jedes Vertragsjahr weitere 10 GB on top. Und das Beste: Du bist dabei obendrein überaus schnell unterwegs. Die maximale Bandbreite von 500 MBit/s garantiert stets ruckelfreies Surfen und Streamen. Außerdem profitierst du noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist wie gewohnt ebenso inklusive. Neben den monatlichen Grundkosten fallen einmalig 79 Euro für das Galaxy S23+ an, sowie weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis.

Über 600 Euro Ersparnis: Darum lohnt sich der Tarif-Deal

Der Vielsurfer-Tarif kann sich also auf jeden Fall sehen lassen. Doch wie viel spart man bei dem Deal genau? Dafür werfen wir zunächst noch mal einen kurzen Blick auf die monatlichen Grundkosten. Beim Bundle mit dem Galaxy S23+ zahlst du hier 44,99 Euro pro Monat. Einzeln ohne das Samsung-Gerät kostet der O2 Mobile L Vertrag hingegen monatlich 42,99 Euro. Neben dem Gerätepreis von 79 Euro zahlst du also jeden Monat noch zwei Euro für das Smartphone extra.

Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kostet dich das Galaxy S23+ dadurch 127 Euro. Zum Vergleich: Im Netz gibt’s das Smartphone aktuell nicht unter 729 Euro. Du sparst bei dem Bundle also satte 602 Euro! Dadurch lohnt sich der Tarif-Deal definitiv für alle Vielsurfer, die Interesse an dem starken Samsung-Handy haben.

Galaxy S23+: Starker Akku, schickes Display & vieles mehr

Das Galaxy S23+ zeichnet sich besonders durch seinen großzügigen 6,6-Zoll-Bildschirm aus. Das AMOLED-Display bietet dir dabei eine Pixeldichte von 390 ppi sowie eine flotte 120 Hz Bildwiederholfrequenz. Dadurch sehen die verschiedenen Inhalte auf dem Handy nicht nur schick aus, sondern laufen auch besonders flüssig. Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor in Verbindung mit 8 GB Arbeitsspeicher liefert außerdem eine erstklassige Leistung im Alltag.

Samsung Galaxy S23+ Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 195 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23+ (8/256 GB): 1199 €, Galaxy S23+ (8/512 GB): 1319 € Marktstart Februar 2023

Der 4.700 mAh Akku des Galaxy S23+ ist definitiv ein Highlight und verdient die Bezeichnung Akkuwunder. Bei uns im Test überzeugte dieser mit einer beeindruckenden Laufzeit von 14 Stunden und 29 Minuten im Benchmark. Damit zählt das Galaxy S23+ zu den absoluten Spitzenreitern dieser Kategorie. Fotobegeisterte dürfen sich zudem auf die Hauptkamera mit rund 50 Megapixeln freuen, während der großzügige interne Speicher von 256 GB Platz für zahlreiche Bilder und Videos bietet. Leider fehlt ein microSD-Slot. Dafür ist das Gerät nach IP68 gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

→ Galaxy S23+ mit 70 GB Tarif für monatlich 44,99 Euro