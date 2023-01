Unfassbar günstig: Surface Laptop 4 mit i5-Chip bei Amazon 41 Prozent reduziert

Ein Notebook gehört für so ziemlich jeden Nutzer zur Grundausstattung. Gut und handlich soll es sein und am besten auch noch preiswert. All das bekommst du mit dem Microsoft Surface Laptop 4 gepaart mit einem schlichten Gehäuse in Matt-Schwarz. Und das ist jetzt bei Amazon richtig günstig. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Surface Laptop 4: 8 GB RAM, 512 GB SSD-Speicher und i5-Chip

Das Surface Laptop 4 kommt in einem leichten und eleganten Design und ähnelt auf den ersten Blick Apples MacBooks. Mit einem Gewicht von einem Kilogramm lässt es sich leicht in der Tasche transportieren. Weiterhin hat es ein 13,5 Zoll großes Touchscreen-Display verbaut, das mit ‎2256 × 1504 Pixeln auflöst. Unter der Tastatur sitzt ein Intel i5-Chip, der das Notebook mit viel Power versorgt. Unterstützung erhält er dabei von 8 GB Arbeitsspeicher. Mit der integrierten 512 GB SSD-Festplatte steht dir zudem genügend Speicherplatz für Fotos, Videos und sonstige Dateien zur Verfügung. Die SSD-Technik sorgt gleichzeitig dafür, dass Ladezeiten nur kurz ausfallen.

Das Notebook aus dem Hause Microsoft wird mit Windows 10 ausgeliefert – ein Upgrade auf Windows 11 ist aber kostenfrei. Tastatur und Trackpad des Surface Laptop 4 sollen zudem viel Komfort bieten. So ist das Trackpad angenehm groß und die Tasten bieten einen guten Tastenhub sowie eine hervorragende Reaktionsfähigkeit. Und dank der hohen Akkulaufzeit eignet sich das Laptop auch optimal für unterwegs. Bis zu 19 Stunden Ausdauer gibt der Hersteller hierbei an.

Notebook-Deal bei Amazon: So gut ist das Angebot wirklich

Nun zu den Kosten. Bei Amazon gehört das Microsoft Surface Laptop 4 (13,5 Zoll, Intel Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD) für nur 849 Euro dir. Das sind 41 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP von 1.449 Euro. Damit ist es jetzt besonders günstig. Es war zwar bereits vorher in dieser Konfiguration etwas günstiger erhältlich, doch gut ist das Angebot weiterhin. Interessant ist auch der Blick auf den Preisverlauf.