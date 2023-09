Unfassbar günstig: Starker Philips Akku-Sauger für nur 179 Euro

Wenn du noch keinen Akku-Sauger zu Hause hast, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um das zu ändern. Bei MediaMarkt kommst du aktuell nämlich bereits für nur 179 Euro an einen kabellosen Staubsauger. Der Philips SpeedPro liefert dir mit seiner 180°-Saugdüse und den verschiedenen Aufsätzen ein optimales Gesamtpaket zum wirklich kleinen Preis. Alle Details zu dem Sauger gibt es hier.

Akku-Sauger zum Spar-Preis: Das bietet dir das Gerät

Ausgestattet mit einer 180°-Saugdüse soll dir der Philips SpeedPro Akku-Sauger sogar an schwer zugänglichen Stellen eine präzise Schmutzaufnahme liefern. Dank der verbauten LED-Leuchten erkennst du zudem selbst kleine Staubkörner. Ein großer Vorteil ist dabei das flache Design: Der 0,4 Liter große Staubbehälter befindet sich nämlich an der Oberseite, wodurch du das Gerät zum Saugen komplett flach auf den Boden legen kannst. So kommst du dann sogar unter deine Möbel und kannst wirklich jede Stelle in deiner Wohnung reinigen.

Hierbei helfen natürlich ebenfalls die verschiedenen Aufsätze. So gibt es etwa noch eine Fugendüse für besonders schmale Stellen. Und auch die Mini-Turbo-Saugbürste ist einen Blick wert. Insbesondere Haustierbesitzer werden sich über das Zubehör freuen, denn hiermit entfernst du effektiv Haare und anderen Schmutz von Polstermöbeln und Teppichen. Da der Akku-Sauger ebenso ruckzuck zum Handsauger umfunktioniert werden kann, lässt sich auch problemlos das Auto saugen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Akkulaufzeit. Immerhin möchtest du den Hausputz sicherlich möglichst in einem Rutsch erledigen können. Laut Philips hält der Akku-Sauger mit einer Ladung maximal 40 Minuten durch, im Turbomodus sind immerhin 20 Minuten Laufzeit möglich. Aufgrund der hohen Saugkraft sollte dies durchaus für eine umfangreiche Reinigung deiner eigenen vier Wände ausreichen. Aufgeladen wird der kabellose Sauger anschließend in der praktischen Wandhalterung.

Preis-Check: So gut ist der MediaMarkt-Deal wirklich

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. Anstelle des UVPs (329,99 Euro) strahlt dir bei MediaMarkt bis zum 25. September ein Preisschild von lediglich 179 Euro entgegen. Ein toller Preis für den hochwertigen Akku-Sauger, der im Netz aktuell von keinem anderen Anbieter unterboten werden kann. Wer also einen möglichst flexiblen und starken Sauger zum kleinen Preis sucht, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.