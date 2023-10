Unfassbar günstig: Flexibler Tarif mit 140 GB dauerhaft für nur 25 Euro

Du bist ein absoluter Vielsurfer und möchtest auch unterwegs nicht auf deine Lieblingsserien, YouTube und Co. verzichten müssen? Dann haben wir hier jetzt den perfekten Deal für dich! Bei Mega SIM gibt’s aktuell nämlich satte 140 GB samt Allnet-Flat im Angebot für nur 24,99 Euro pro Monat. Doch nicht nur das: Der Tarif bleibt obendrein dauerhaft günstig und kann monatlich gekündigt werden. Alle Infos zu diesem einzigartigen Tarif-Schnäppchen gibt’s hier.

140 GB für nur 25 Euro – Das bietet dir der flexible Vielsurfer-Tarif

Bei Mega SIM gibt’s momentan gleich mehrere flexible Tarife im Angebot. So kannst du dir etwa 50 GB für monatlich nur 19,99 Euro sichern. Unsere Empfehlung ist jedoch der Vielsurfer-Tarif „green LTE 140 GB“. Für lediglich 24,99 Euro pro Monat bekommst du hierbei neben einer Telefon- und SMS-Flat satte 140 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz zur Verfügung gestellt. Ein Hingucker ist zudem die Surf-Geschwindigkeit: Mit der maximalen Bandbreite von 225 MBit/s streamst du unterwegs selbst HD-Inhalte problemlos ruckelfrei und stets flüssig.

Passend dazu: Hier gibt es LTE und 5G von Telefónica

Doch auch abseits des massiven Datenvolumens weiß der Tarif-Deal zu überzeugen. Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten gibt es hierbei nämlich keine Mindestlaufzeit. Du kannst also jederzeit monatlich kündigen und bleibst so stets flexibel. Noch besser ist allerdings das Preisversprechen: Einmal zugeschlagen kostet dich der Tarif mit 140 GB Datenvolumen dauerhaft nur 24,99 Euro im Monat. Versteckte Kosten oder Preiserhöhungen gibt es keine. Lediglich ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 9,99 Euro fällt an. Eine Rufnummernmitnahme ist übrigens ebenfalls möglich.

→ Flexibler Tarif mit 140 GB dauerhaft für nur 24,99 Euro

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

140 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz (225 MBit/s)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Anschlusspreis 9,99 Euro

monatlich kündbar

Dauerhaft nur 24,99 Euro im Monat

140 GB Datenvolumen reichen für dich nicht aus? Dann solltest du einen Blick auf den O 2 Mobile Unlimited Smart Tarif bei Mega SIM werfen. Ebenfalls für nur 24,99 Euro im Monat bekommst du hiermit nämlich einen monatlich kündbaren Vertrag mit unbegrenzten Datenvolumen. Von der Allnet-Flat, über den dauerhaft reduzierten Preis bis hin zu den geringen Anschlusskosten werden dir hierbei ebenso alle Vorteile geboten. Lediglich die maximale Bandbreite fällt mit 15 MBit/s deutlich langsamer aus.

→ Unfassbar günstige & flexible Tarif-Deals bei Mega SIM