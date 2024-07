Unerwartet, aber genial: Dieses Tarif-Extra im „Sommer-Bundle“ überrascht dich garantiert

Klarmobil bietet seit heute ein spannendes „Sommer-Bundle“ an. Dabei bekommst du einen 28-GB-Tarif im starken Telekom-Netz. Und on top erhältst du für einmalig unter 20 Euro Aufpreis noch einen Gasgrill dazu. So bist du optimal für die heißen Tage ausgestattet. Alle Details des Deals schauen wir uns genauer an.

Das Paket, das klarmobil hier schnürt, beinhaltet zum einen den Telekom-Tarif mit satten 28 GB Datenvolumen im 5G-Netz. Damit hast du genügend Kapazität, um unterwegs Musik und Videos zu streamen oder soziale Medien zu nutzen. Möchtest du täglich mehrere Stunden Serien in 4K schauen, könnte das Datenvolumen allerdings mit der Zeit knapp werden. Abhilfe schafft da aber die Download-Funktion bei Netflix und Co. Denn dadurch kannst du die entsprechende Episode bereits im Vorhinein herunterladen und verbrauchst dann in der Bahn kein wertvolles Datenvolumen mehr.

Du surfst mit diesem Tarif mit bis zu 50 MBit/s und kannst so auch ruckelfrei die meisten Apps nutzen und Videos schauen. Telefonate und SMS kannst du zudem dank Allnet-Flat unbegrenzt führen und verschicken. Und dank EU-Roaming surfst und telefonierst du zu denselben Konditionen auch in der gesamten EU.

Als Anreiz legt klarmobil in diesem Sommer-Bundle nun noch einen 2-Brenner Gasgrill von Burnhard mit dem Namen „Barney Deluxe“ dazu. Allerdings nicht kostenlos, sondern du musst einmalig 19,95 Euro für das Extra zahlen. Der Grill ist aus Edelstahl und Emaille gefertigt und mit robusten Gusseisenrosten ausgestattet. Die Haupt-Grillfläche ist 43 × 39 Zentimeter groß und das Warmhalterost bietet weitere 39,5 × 10 Zentimeter Platz.

Für knapp 20 Euro dazu – So sieht Burnhard Barney aus

Ein top Tarif-Deal? Wir machen die Rechnung

Und was kostet dich der Spaß? Im Monat werden für das Bundle 19,99 Euro fällig – das ist für 28 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz bereits ein fairer Preis. Hinzu kommen außerdem einmalig 19,95 Euro für den Gasgrill und 19,99 Euro Anschlusskosten für den Tarif. Nimmst du deine bisherige Rufnummer mit, streichst du jedoch nochmal satte 150 Euro von der Rechnung. Dadurch entstehen auf den Monat gerechnet nur Kosten von knapp 15,50 Euro für Tarif und Gasgrill.