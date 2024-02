Unbegrenzt surfen für 15 Euro – nur mit diesem Rabatt-Code

Statt über 30 Euro zahlen zu müssen, kannst du dir den O 2 Mobile Unlimited Smart Tarif jetzt schon für lediglich 14,99 Euro pro Monat sichern! Dafür musst du bei der Bestellung einfach nur den Code FREENET24 angeben und schon kannst du günstig unbegrenzt surfen. Der Tarif ist obendrein monatlich kündbar, wodurch du auf Wunsch jederzeit wechseln kannst. Auch andere Unlimited Tarife oder Verträge mit bis zu 280 GB sind dank des Codes teilweise über die Hälfte billiger. Wir schauen uns die aktuelle Rabatt-Aktion bei freenet einmal genauer an.

Unbegrenzt surfen & jederzeit kündbar: Dieser Tarif für 15 Euro ist genial

Wer unbegrenzt surfen möchte, findet hier ein genial günstiges Angebot. Bei freenet sicherst du dir den O 2 Mobile Unlimited Smart Tarif mit dem Rabatt-Code FREENET24 nämlich schon für lediglich 14,99 Euro im Monat. Dabei surfst du ohne Begrenzung, so viel wie du magst, im LTE-Netz von O2. Die Bandbreite fällt mit 15 MBit/s allerdings nicht allzu schnell aus. Fürs tägliche Surfen und Scrollen in Social Media Apps sollte die Geschwindigkeit trotzdem ausreichen.

Hinzu kommt obendrein eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netz sowie kostenloses EU-Roaming. Außerdem profitierst du noch von coolen Vorteilen wie der kostenlosen Rufnummernmitnahme oder der Möglichkeit, den Tarif mit einer eSIM abzuschließen. Neben den monatlichen Grundkosten fallen übrigens noch 19,99 Euro als Anschlusspreis an.

Hier gibst du im Warenkorb den Gutscheincode an

Und so drückst du den Preis genau: Nachdem du den Tarif in den Warenkorb gelegt hast, kannst du hier weiter unten den Punkt „Sie besitzen einen Gutschein?“ finden. Klick darauf, gib den Code FREENET24 an und schon purzelt der Preis auf lediglich 14,99 Euro pro Monat.

70, 140 oder 280 GB: Flexible Tarife zum halben Preis

Unbegrenzt Surfen ist für dich zu viel oder benötigst du vielleicht eine schnellere Surfgeschwindigkeit? Kein Problem, denn auch viele weitere Tarife sind mit dem Rabatt-Code FREENET24 jetzt deutlich günstiger zu haben. So sicherst du dir beispielsweise einen monatlich kündbaren Vertrag mit 70 GB für nur noch 19,99 Euro pro Monat. Hierbei bist du zudem mit einer flotten Bandbreite von bis zu 225 MBit/s unterwegs. Einen Überblick über alle Tarif-Angebote findest du auf dieser Aktionsseite.

→ Monatlich kündbare Tarife zum kleinen Preis (mit Code FREENET24)