Unbegrenzt surfen für 15 Euro – Dieser flexible Tarif lohnt sich

Bist du ein Vielsurfer, der viel Wert auf Flexibilität legt? Dann schlag hier zu! Bei freenet gibt’s momentan nämlich einen Tarif mit unbegrenztem Internet für rund 15 Euro im Monat. Und flexibel ist der Tarif dabei auch noch.

Surfen ohne Ende mit O2 Unlimited Smart

Unter dem Namen O 2 Unlimited Smart bekommst du bei freenet jetzt diesen super Tarif zum verhältnismäßig kleinen Preis von 14,99 Euro im Monat geboten. Ins Auge sticht dabei zunächst natürlich die komplett unbegrenzte Internet Flat im LTE-Netz von O 2 . Hier surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 10 Mbit/s so viel wie du magst – ohne Drosselung nach einem bestimmten Verbrauch. Hinzu kommt noch eine Flatrate für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Besonders cool: Bei dem Tarif kannst du zudem von VoLTE und Wifi-Calling Gebrauch machen. Während du bei VoLTE unter anderem von einem schnelleren Rufaufbau sowie einer verbesserten Sprachqualität profitieren kannst, bist du beim Wifi-Calling nicht auf das Mobilfunknetz angewiesen. So telefonierst du, etwa falls das Netz mal ausfällt, problemlos über ein WLAN-Signal. Zusätzlich zu den 14,99 Euro im Monat, fallen einmalig übrigens noch Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an.

Flexibler Tarif für Vielsurfer

Alle Vielsurfer werden mit dem unbegrenzten Datenvolumen bereits abgeholt. Doch auch wenn du viel Wert auf Flexibilität legst, könnte sich der Tarif für dich lohnen: Du bindest dich bei diesem Deal nämlich keine 24 Monate, sondern kannst jederzeit monatlich kündigen. Solltest du künftig also den Anbieter wechseln wollen, ist dies kein Problem. Gleichzeitig profitierst du bereits beim Vertragsabschluss von dieser Flexibilität. Der Vertragsbeginn kann bis zu 70 Tage in die Zukunft gelegt werden. Dies lohnt sich beispielsweise, wenn du bis dahin noch an einen anderen Tarif-Vertrag gebunden bist. Dadurch musst du dir den top Tarif-Deal auch in einem solchen Fall nicht entgehen lassen.

Das Preisschild von 14,99 Euro im Monat ist dabei ein absolutes Schnäppchen. Bei O 2 selbst zahlst du außerhalb der Angebote nämlich ganze 39,99 Euro für einen vergleichbaren Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen (O 2 Free Unlimited Smart Flex).