Ultraschneller Internettarif schon ab 39,99 € im Monat – Dieses Samsung-Notebook gibt’s dazu fast geschenkt

Bei O₂ sicherst du dir gerade den O₂ Home XL 500 Internettarif für zu Hause zu einem guten Preis. Je nach Verfügbarkeit vor Ort liefert dieser dir bis zu 500 MBit/s Downloadgeschwindigkeit. Der Preis dafür ist mit anfangs monatlich nur 39,99 Euro wirklich klein. Und damit nicht genug, bekommst du für nur einen Euro Gerätepreis dazu noch ein Samsung Galaxy Book 4.

Details und Kosten: Das bietet dir der Internettarif von O2

Wenn du manchmal Verbindungsprobleme zu Hause hast und dich lange Wartezeiten oder eine schlechte Auflösung bei Videos nerven, ist es vielleicht Zeit für einen neuen Internettarif. O₂ bietet dir gerade einen besonderen Anreiz. Denn in den ersten 12 Monaten zahlst du monatlich nur 39,99 Euro für den rasanten Tarif. Hiermit surfst du nicht nur mit bis zu 500 MBit/s im Download, sondern kannst auch Uploads dank bis zu 50 MBit/s schnell erledigen. Somit ist der Tarif auch perfekt fürs Homeoffice geeignet, wenn du etwa häufig mit größeren Daten-Uploads zu tun hast.

Außerdem beinhaltet der O₂ Home XL 500 Internettarif eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze – sowohl ins Fest- als auch Mobilfunknetz. Insgesamt bindest du dich hier für 24 Monate. Dafür zahlst du pro Monat 39,99 Euro und nach einem Jahr steigen die monatlichen Kosten dann auf 44,99 Euro im Monat an. Dazu kommen noch einmalig 4,99 Euro für den Versand. Der Anschlusspreis von normalerweise 49,99 Euro wird jetzt komplett gestrichen.

Für nur einen Euro Aufpreis: Dieses Notebook gibt’s günstig dazu

Nun bekommst du hier aber wie eingangs erwähnt auch noch ein Samsung Galaxy Book 4 für nur einen Euro Gerätepreis dazu. Das Notebook ist mit einem 15,6-Zoll-Display ausgestattet und bietet so eine große Fläche zum Arbeiten im Homeoffice oder in der Uni. Dazu liefert er eine ordentliche Leistung, um mit sämtlichen (Office-)Anwendungen problemlos zu arbeiten. Für all deine Dateien stehen dir zudem 256 GB SSD-Speicherplatz zur Verfügung.