Ultimative Putzhelfer: Diese Saugwischer sind gerade richtig günstig

Der Hersteller Tineco bietet eine große Auswahl an kabellosen Saugwischern. Das Konzept dahinter: Mit einem Frisch- und einem Schmutzwassertank ausgestattet, reinigen sie Böden stets mit sauberem Wasser. Gleichzeitig wird das schmutzige Wasser direkt abgesaugt, sodass die Böden danach nur minimal feucht sind und schnell wieder betreten werden können, ohne Spuren zu hinterlassen. Eine rotierende Bürste entfernt zudem selbst hartnäckigen Schmutz mühelos. Diese Geräte solltest du dir während der Black Weeks definitiv genauer anschauen.

Günstiger Einstieg: Diese Tineco Saugwischer sind jetzt echte Schnäppchen

Starten wir mit dem Einstiegsmodell Tineco iFloor 5 Breeze Complete. Das kostet gerade im Black Week Deal nur noch 199 Euro und ist somit 33 Prozent reduziert. Der Saugwischer reinigt deine Böden bis zu 0,5 Zentimeter an den Rand und lässt so kaum Schmutz übrig. Dazu arbeitet der kabellose Nass-Trockensauger mit bis zu 190 Watt Leistung und ist mit den zwei Modi „Eco“ und „Max“ ausgestattet. So kannst du je nach Verschmutzungsgrad effektiv saubermachen. Hilfreich ist auch die iLoop-Technologie, die dir anzeigt, wie verschmutzt der Boden ist. So weißt du, wo du eventuell noch einmal drüberfahren solltest. Praktisch: Per Knopfdruck reinigt sich der Saugwischer selbst, sodass du im Anschluss nur wenig Pflegeaufwand hast. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 35 Minuten, wodurch dieses Modell eher für kleine bis mittelgroße Wohnungen geeignet ist.

Sollte dir jedoch das dunkle Design des Tineco Floor One S5 Saugwischers mehr zusagen, kannst du diesen gerade für 269 bestellen. Ansonsten bietet er im Grunde dieselben Funktionen wie der Tineco iFloor 5 Breeze Complete.

Diese Nass-Trockensauger sind für Profis

Möchtest du allerdings etwas mehr Akkulaufzeit, könnte der TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 etwas für dich sein. Mit einer Aufladung reinigst du nämlich bis zu 40 Minuten am Stück. Dazu ist der Saugwischer äußerst flexibel. Er lässt sich nämlich um 180 Grad neigen und macht so die Reinigung unter Stühlen, dem Sofa und anderen Möbeln zum Kinderspiel. Auch hier erleichtert dir der iLoop-Sensor das Putzen, indem du siehst, wo du noch ein zweites Mal sauber machen solltest. Dazu ist die Selbstreinigung bei diesem Modell nochmal ausgefeilter. In seiner Station wird der Saugwischer zuerst zwei Minuten mit heißem Wasser gewaschen und im Anschluss mit heißer Luft getrocknet. So haben Schimmel und schlechte Gerüche keine Chance mehr. Im Black Week Deal kostet der TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 439 Euro.

Suchst du hingegen eine All-in-One-Lösung für den Hausputz, könnte der TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 eine gute Wahl für dich sein. Denn hier bekommst du Akkusauger und Saugwischer samt Zubehör im Set. Momentan kostet er dich 649 Euro. Wenn du mehr über das Set erfahren möchtest, empfehlen wir dir unseren Testbericht.