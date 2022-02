Neues Über-Flaggschiff: Vodafone verkauft das S22 Ultra mit diesen Extras

Kaufst du das Samsung Galaxy S22 Ultra bei Vodafone, kannst du einerseits von Samsungs eigenen Marktstart-Aktionen profitieren. Hier gibt es etwa In-Ear-Kopfhörer, die Samsung Galaxy Buds Pro, gratis dazu. Andererseits bietet Vodafone aber auch selbst noch Sonderangebote zum Samsung-Flaggschiff an.

Gilt die Samsung-Kopfhörer-Aktion noch bei Bestellung bis zum 10. März, ist die Vodafone-Aktion sogar noch bis zum 16. März ausgelegt. Aber was steckt drin? Wählst du das S22 Ultra in Verbindung mit einem Red- oder Red-Young-Tarif aus, gibt es ein Tablet gratis dazu. Kombinierbar ist die Aktion mit weiteren aktuellen Sonderangeboten. So gibt es über die gesamte Vertragslaufzeit per Gutscheincode 20 Prozent Rabatt auf den Tarifpreis.

Galaxy S22 Ultra mit Vodafone-Tarif: Dieses Tablet gibt’s gratis dazu

Bei der Gratis-Zugabe zum Galaxy S22 Ultra handelt es sich zwar nicht um eines der 1.000-Euro-Tablets der ebenfalls neuen Tab-S8-Serie, aber immerhin um das Allrounder-Tablet Samsung Galaxy Tab A 8.0 (UVP-Wert: 229 Euro).

Nach dem Kauf des Galaxy S22 Ultra kannst du dir das Tablet als Gratis-Zugabe auf dieser Aktionsseite sichern. Die Aktion gilt im zeitlichen Rahmen (Kauf bis 16.3., Registrierung bis 31.3., Erhalt ab 7.4.) nur solange der Vorrat reicht. Dazu ist das Tablet eine exklusive Gratis-Zugabe für das Galaxy S22 Ultra, du bekommst es nicht in Verbindung mit einem der anderen S22-Modelle.

20 Prozent Rabatt auf die Tarifkosten

Aber was musst du bei Vodafone an Preisen für das S22 Ultra erwarten? Grundsätzlich ist die Kombination aus a) neuem und b) oberklassigem Smartphone mit einem originalen Netzbetreiber-Vertrag teuer. Schätzt du das, was du bekommst – etwa 5G-Zugang, maximalen Speed und Zusatz-Features wie den Vodafone Pass – kann sich der Kauf aber dennoch lohnen. Dazu greift die aktuelle Aktion: Gibst du beim Bestellen den Coupon-Code DEAL20 ein, verringert sich der Teil der Grundgebühr, der rein für den Tarif draufgeht, um 20 Prozent – jeden Monat.

Rechnen wir durch: Das Galaxy S22 Ultra ist bei Vodafone in allen vier Farben und in drei Speichervarianten – 128, 256 und 512 GB – verfügbar. Das kleinste kostet einmalig 49,90 Euro. Der Tarif-Tipp von Vodafone hört auf den Namen Red M, er bietet 20 GB Datenvolumen, außerdem kannst du ihn mit einer Daten-Flat für Dienste aus einem der folgenden Bereiche – Chat, Social, Music, Video – aufwerten. Dies kostet monatlich 79,99 Euro statt regulär 89,99 Euro. Es gibt also im Vergleich zum Listenpreis 10 Euro pro Monat und insgesamt 240 Euro Rabatt. Außerdem: Derzeit fällt kein Anschlusspreis (sonst 39,99 Euro) beim Vertragsabschluss an und auch der Versand ist gratis.

Weitere Tarif-Kombinationen sind möglich. In günstigeren Optionen bei der monatlichen Grundgebühr steigt jedoch der Einmalpreis. Anders als andere Anbieter folgt Vodafone nicht stringent einer 1-Euro-Pauschale fürs Handy bei immer höheren Tarifkosten für höherwertige Handy-Modelle, sondern teilt die Kosten für Tarif und Handy auf beide Dimensionen auf.