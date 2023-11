Über die Hälfte billiger: Smarte Türklingel mit Amazon Echo Show im Black Friday Sale

Eine smarte Türklingel liefert dir nicht nur mehr Komfort im Alltag, die smarten Geräte können auch für mehr Sicherheit in deiner Wohnung sorgen. So bekommst du beispielsweise Echtzeit Benachrichtigungen auf dein Smartphone, wenn sich jemand vor deiner Haustür befindet. Bei tink kommst du rund um den Black Friday aktuell über die Hälfte günstiger an ein solches Sicherheitsset der Marke Ring. Passend dazu bekommst du auch noch ein Amazon Echo Show 5 als Steuerzentrale dazu.

Für mehr Sicherheit und Komfort: Das bietet dir die smarte Türklingel

Dank eines Rabatts von insgesamt 51 Prozent, machst du mit diesem Set für 119,95 Euro deine Türklingel smart und sicher. Enthalten sind dabei die Ring Videotürklingel, ein Ring Chime sowie ein Amazon Echo Show 5. Das Angebot hält gleichzeitig auch dem Preisvergleich stand: Addiert man die aktuellen Bestpreise für die drei Geräte zusammen, würdest du über 160 Euro zahlen.

Nachdem du die Geräte im Nu installiert und mit dem WLAN-Netz verbunden hast, profitierst du schon von den zahlreichen Vorteilen. So liefert dir die Videotürklingel etwa Echtzeit-Benachrichtigungen auf dein Handy, sobald sich eine Person vor deiner Haustür befindet. Dank des Chimes bekommst du auf Wunsch zusätzlich ebenfalls ein akustisches Signal in deiner Wohnung. Dadurch verpasst du nicht nur keinen Besuch, du wirst auch über eventuelle Einbrecher gewarnt. Die Kamera verfügt dabei über eine Full-HD-Qualität und ebenso über eine besonders nützliche Nachtsicht.

Wenn du keine Türsprechanlage in deinem Haus hast, bist du mit der smarten Türklingel von Ring ebenfalls perfekt ausgestattet. Mit dem Gerät kannst du nämlich problemlos mit deinem Besuch sprechen oder beispielsweise dem Paketboten Bescheid geben, wo er das Paket ablegen soll – und das sogar von unterwegs! Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket vom mitgelieferten Amazon Echo Show 5. Hiermit steuerst du nicht nur die smarte Türklingel, sondern du hast auch über deine restlichen Smart Home Geräte die volle Kontrolle. Gleichzeitig kannst du den 5,5 Zoll großen Bildschirm des Echo Show 5 aber auch fürs Streaming oder Videoanrufe nutzen.

Noch mehr Ring-Geräte jetzt deutlich günstiger

Doch nicht nur das Bundle mit dem Amazon Echo Show 5 ist momentan bei tink im Angebot. Rund um den Black Friday gibt’s zahlreiche smarte Türklingeln und Geräte von Ring deutlich günstiger. Zu den Highlights gehören:

Alle weiteren Ring-Angebot bei tink findest du auf dieser Aktionsseite.