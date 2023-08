Über die Hälfte billiger: MediaMarkt verschleudert 55 Zoll LG OLED-TV

Ein toller OLED-TV, satte 53 Prozent Rabatt und eine kostenlose Lieferung? All das wird dir bei diesem Hammer TV-Deal von MediaMarkt geboten! Aktuell gibt es einen 55 Zoll großen 4K-Fernseher von LG nämlich über die Hälfte billiger im Angebot für nur noch 1.049 Euro. Alle Details zu dem hochwertigen TV gibt’s hier.

Tolle und flüssige Bilder mit 120 Hz: Das bietet dir der LG OLED-TV

Für den Angebotspreis von 1.049 Euro wird dir mit diesem LG OLED-TV in 55 Zoll ein wirklich hochwertiger Fernseher geboten. Allen voran besticht das Gerät dabei natürlich mit einer 4K-Auflösung, inklusive der gängigen HDR-Formate rund um Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Ein absolutes Highlight ist zudem die Bildwiederholungsfrequenz von 120 Hz. Dadurch werden schnelle Bewegungen nämlich besonders flüssig dargestellt – wodurch sich der OLED-TV etwa perfekt fürs Gaming eignet.

Hinzu kommen noch eine Vielzahl smarter Funktionen. So verfügt der 4K-Fernseher beispielsweise über das sogenannte AI Upscaling, wodurch selbst ältere Serien und Filme in neuem Glanz erstrahlen. Und auch die Helligkeit, das Bild sowie der Sound werden fortlaufend durch eine KI optimiert. Apropos Sound: LG setzt bei dem OLED-TV nicht nur auf je 10 Watt Speaker, sondern zusätzlich noch auf einen 20 Watt starken Woofer für ein noch besseres Audioerlebnis.

Natürlich kannst du auf Wunsch auch eine Anlage oder Soundbar mit dem Fernseher verbinden. Generell verfügt der OLED-TV über genug Anschlüsse für all deine Geräte. Neben einem optischen Ausgang stehen dir so unter anderem gleich vier HDMI 2.1-Slots (mit eARC und LG SIMPLINK) sowie drei USB-Anschlüsse zur Verfügung. Ein CI+-Stecker für HD-Karten ist ebenso vorhanden. Selbstverständlich kann der Smart-TV auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden werden, damit du auf die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen kannst.

Preis-Check: 53 Prozent Rabatt & gratis Versand machen dieses Angebot zum Knaller

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den tollen Angebotspreis zum LG OLED-TV. MediaMarkt streicht aktuell satte 53 Prozent vom UVP. Dadurch zahlst du anstelle des UVPs von 2.249 Euro jetzt lediglich 1.049 Euro – der aktuelle Bestpreis im Netz! Hinzu kommt hier aber noch ein tolles Extra: Momentan zahlst du bei dem Elektromarkt nämlich keinerlei Versandkosten, wodurch du noch mal weitere 29,90 Euro sparst.