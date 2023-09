Über die Hälfte billiger: Dampfbügelstationen von Tefal im Abverkauf

Egal, ob für ein wichtiges Arbeitsmeeting, eine bevorstehende Hochzeit oder fürs nächste Date – ein gutes Dampfbügeleisen kann den Unterschied zwischen Schlabberlook und stilvoll machen. Bei MediaMarkt kommst du aktuell bereits ab 62,99 Euro an ein solches Dampfbügeleisen von Tefal. Doch auch die hochpreisigen Modelle sind definitiv einen Blick wert. Wir stellen dir die verschiedenen Bügeleisen genauer vor und zeigen, welches sich für dich lohnen könnte.

Spar-Tipps: Tefal Eco Dampfbügeleisen für 63 Euro

Fangen wir doch direkt mit dem günstigsten Modell an. Dank eines Rabatts von 53 Prozent bekommst du das Tefal FV5783 Easygliss Eco Dampfbügeleisen mit 2.400 Watt und zwei Meter Kabellänge jetzt für 62,99 Euro. Trotz des Spar-Preises wird dir hierbei eine ordentliche konstante Dampfmenge von 50 g/Min. geboten. Maximal sind sogar bis zu 210 g/Min. möglich. Außerdem sind die wohl wichtigsten Funktionen mit an Bord: vom Tropfstopp, über den Vertikaldampf bis hin zur Sprühfunktion. Lediglich auf die Abschaltautomatik musst du leider verzichten.

Mit der Präzisionsspitze kommst du in jede Ecke

Ein großer Vorteil ist zudem auf jeden Fall die einfache Handhabung. Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,34 kg und der kratzfesten Durilium Airglide Bügelsohle gleitest du butterweich über deine Wäsche. Die spitze Form des Dampfbügeleisens hilft zudem dabei, auch schwierigere Stellen wie den Kragen bei Hemden glattzubügeln. Das Fassungsvermögen des Wassertanks beträgt bei diesem Modell übrigens 270 ml.

→ Tefal Easygliss Eco Dampfbügeleisen für 62,99 Euro

Alternativ gibt es für 109,99 Euro (57 Prozent Rabatt) die SV6116 Express Essential Dampfbügelstation im Angebot. Dieses Dampfbügeleisen verfügt ebenfalls über 2.400 Watt, erreicht jedoch eine höhere konstante Dampfleistung (120 g/Min.). Mit dem Dampfstoß sind sogar 270 g/Min. möglich. Ein großer Unterschied ist zudem der externe Wassertank mit einem Volumen von 1,4 Liter. Über einen Dampfschlauch wird der Dampf hiervon ins Bügeleisen geleitet, was laut Tefal die Bügelzeit um bis zu 30 Prozent reduzieren soll. Dafür verfügt das Gerät über 5,3 bar.

Trotz des großen Volumens heizt sich das Wasser bereits in rund 2 Minuten auf

Bei den Funktionen musst du zwar auf die Sprühfunktion verzichten, dafür gibt es eine automatische Abschaltung und ein integriertes Kalksystem. Bei letzterem wird das Dampfbügeleisen auf Knopfdruck automatisch entkalkt. Die Bügelsohle ist hierbei übrigens ein sogenanntes Ceramic Xpress Glide-Modell, welches sowohl gleitfähig als auch robust sein soll.

→ Tefal Express Essential Dampfbügelstation für 109,99 Euro

Mittelklasse-Optionen zum Spar-Preis: Diese Dampfbügeleisen lohnen sich ebenfalls

Wer bereit ist etwas mehr auszugeben, kann sich ebenfalls die Tefal SV8151 Express Vision Dampfbügelstation anschauen. Für 199,99 Euro bekommst du hierbei ein 2.800 Watt starkes Gerät mit 7 bar und einem superstarken Dampfstoß von 500 g/Min. Generell bietet dir dieses Dampfbügeleisen einige coole Vorteile: vom großen 1,8 Liter Wassertank, über das hochwertige Durilium Airglide Autoclean Sohlenmaterial bis hin zur LED-Leuchte an der Bügelspitze.

Die Reinigung könnte dank des Kalk-Kollektorsystems kaum leichter sein

Für eine besonders angenehme Reinigung sorgt außerdem das abnehmbare Kalk-Kollektorsystem. Dadurch wird eine stressfreie Gerätepflege und eine lang anhaltende Dampfleistung garantiert.

→ Tefal Express Vision Dampfbügelstation für 199,99 Euro

Ein weiterer Tipp ist die Tefal GV9567E1 Pro Express Ultimate Dampfbügelstation für 249,99 Euro (55 Prozent Rabatt). Bei diesem Modell fällt nicht nur der Wassertank etwas größer aus (1,9 Liter), sondern auch der Druck ist mit 7,7 bar noch mal höher. Dies soll für besonders glatte Ergebnisse sorgen – auch bei dickeren Stoffen wie Jeans. Die kontinuierliche Dampfleistung von 155 g/Min. kann sich ebenso sehen lassen wie die fünf verschiedenen Dampffunktionen. Ob dir diese kleineren Verbesserungen den Aufpreis von 50 Euro wert sind, musst du jedoch selst entscheiden.

→ Tefal Pro Express Ultimate Dampfbügelstation für 249,99 Euro

Die absolute Top-Lösung zum Tiefstpreis

Wer sich eins der besten Dampfbügeleisen von Tefal sichern möchte, sollte hingegen lieber zur Tefal GV9821 Pro Express Vision Dampfbügelstation greifen. Zunächst strahlt dir hier ein Preisschild von 399 Euro entgegen. Als angemeldeter myMediaMarkt-Kunde bekommst du jedoch einen weiteren Rabatt von rund 40 Euro, wodurch schlussendlich nur noch 359,10 Euro auf der Rechnung stehen. Hierbei handelt es sich um den absoluten Tiefstpreis für das Top-Gerät.

Sicher dir als myMediaMarkt-Kunde einen absoluten Spar-Preis

Mit einer Leistung von 3.000 Watt und 9 bar holst du dir so wirklich ein leistungsstarkes Dampfbügeleisen in deine Wohnung. Der Dampfstoß von 800 g/Min. stellt alle anderen hier vorgestellten Geräte eindeutig in den Schatten. Gleichzeitig kann sich das Fassungsvermögen des Wassertanks von 1,2 Litern ebenso sehen lassen, wie die vielen Komfortfunktionen.

→ Tefal Pro Express Vision Dampfbügelstation für 359,10 Euro (myMediaMarkt-Preis)