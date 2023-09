Über 800 Euro Rabatt: Netto schmeißt starkes E-Bike zum Bestpreis raus

Vom schlichten und sportlichen Design in Schwarz, über die Reichweite von maximal 80 km bis hin zu den nötigen Sicherheitsstandards – das Jeep Trekking E-Bike TLR 7010 bietet dir alles, was du dir von einem guten Elektro-Rad wünschen kannst. Und das Beste: Bei Netto kommst du jetzt über 800 Euro billiger an das schicke E-Bike! Neben einem Rabatt in Höhe von 34 Prozent, kannst du nämlich ebenfalls noch von einem Coupon Gebrauch machen, wodurch du den Preis auf niedrige 1.489 Euro drückst. Wie du dir diesen Angebotspreis sicherst und was dir dafür geboten wird, erfährst du hier.

E-Bike Allrounder mit 28 Zoll Reifen & 7-Gang-Schaltung

Auf den ersten Blick überzeugt das E-Bike von Jeep mit seinem sportlichen Look und dem schlichten Design. Gleichzeitig sorgt der Aluminium-Trapezrahmen für eine aufrechte Haltung und ein rückenschonendes Fahren. Zudem soll das Auf- und Absteigen dank niedrigem Rahmen besonders leicht gehen, wodurch das elektrische Fahrrad ebenfalls ideal für ältere Personen geeignet ist.

Auch optisch macht das E-Bike einiges her

Doch selbstverständlich muss das E-Bike auch technisch überzeugen. Während der 250 Watt Heckmotor für ordentlich Power sorgt, ermöglicht dir der im Rahmen integrierte Akku eine maximale Reichweite von 80 km. Dies reicht locker für die tägliche Fahrt zum Büro oder zu Freunden in der Stadt aus. Da es sich hierbei um ein Trekking-Fahrrad handelt, bist du aber ebenso für Touren in leichtem Gelände gut ausgestattet. Hierbei sorgen etwa die 28-Zoll-Reifen für ein gutes Handling. Die Shimano 7-Gang-Kettenschaltung lässt dich dabei angenehm in die Pedale treten. Über das Display am Lenker wirst du zudem stets über alle wichtigen Infos rund um deine Geschwindigkeit, die gewählte Unterstützungsstufe und Co. informiert.

Abgerundet wird das starke Gesamtpaket von den nötigen Sicherheitsstandards. Jeep setzt bei dem E-Bike etwa auf hochwertige Scheibenbremsen. Darüber hinaus ist das Fahrrad dank der verbauten Leuchten komplett StVZO-konform und für den Straßenverkehr zugelassen. Apropos Sicherheit: Der Akku ist austauschbar und kann zum Diebstahlschutz im Rahmen abgeschlossen werden.

Über 800 Euro Rabatt? So sicherst du dir den Bestpreis

Wenn du dir das E-Bike zum Spar-Preis sichern möchtest, solltest du noch bis zum 8. September bei Netto zuschlagen. Der Marken-Discount streicht nämlich 34 Prozent vom Kaufpreis. Doch da hört das Sparen noch nicht auf: Über den Code N-JUBEL-10 holst du dir weitere 10 Euro Rabatt, wodurch schlussendlich 1.489 Euro auf der Rechnung stehen. Im Vergleich zum UVP (2.299 Euro) sparst du so satte 810 Euro! Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro.

Und auch ein Blick auf die Konkurrenz lohnt sich: Das Angebot bei Netto ist im Netz momentan ungeschlagen – generell gab es das E-Bike zuvor erst ein einziges Mal minimal günstiger. Wer aktuell nach einem hochwertigen Elektro-Rad sucht, sollte sich dieses Angebot also nicht entgehen lassen.