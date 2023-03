Bis zu 80 Prozent Rabatt und mehr? AliExpress feiert Jubiläum mit absurden Rabatten

Happy Birthday, AliExpress! Der Shop feiert bis zum 27. März (8:59 Uhr) sein 13. Jubiläum und haut passend dazu eine tolle Aktion raus. So bekommst du aktuell bis zu 80 Prozent Rabatt auf Produkte aus allen Kategorien – von Haushaltsgeräten, über Computer-Zubehör bis hin zu simplen Gadgets. So gibt es beispielsweise die Lenovo LP40 Bluetooth-Kopfhörer für 6,61 Euro und damit um 86 Prozent reduziert.

Jubiläumsverkauf bei AliExpress: Das gilt es zu beachten

Die Rabatte von teilweise über 80 Prozent können sich definitiv sehen lassen. Zusätzlich dazu kannst du im Rahmen des Jubiläumsverkaufs bei AliExpress aber sogar noch mehr sparen. So gibt es etwa 3,84 Euro Rabatt pro 19,18 Euro, die du ausgibst (maximal 15,34 Euro Rabatt). Aber Achtung: Die absoluten Tiefpreise gibt es immer nur auf den ersten Kauf, dem sogenannten „Willkommens-Angebot“. Das treibt die Lenovo-Kopfhörer für Neukunden auf 6,61 Euro statt sonst ebenfalls günstige 11,38 Euro. Auch bei anderen Artikeln greift diese Angebots-Mechanik. Teils entstehen dadurch absurd niedrige Preise.

Doch Vorsicht: Da viele Produkte bei AliExpress aus dem EU-Ausland (meistens China) geliefert werden, fällt noch Einfuhrumsatzsteuer an. Bei den meisten Produkten wird diese zum Glück bereits mit eingerechnet (im Einkaufswagen durch „Inclusive of VAT“ gekennzeichnet). Falls du bei deiner Bestellung jedoch über den Maximalwert von 150 Euro kommst, musst du deine Ware beim Zoll abholen. Hierbei können dann noch Extrakosten anfallen. Außerdem musst du dich auf aufgrund der Distanz gegebenenfalls auf längere Lieferzeiten gefasst machen. Zudem lohnt es sich, wie bei allen Online-Marktplätzen, die Bewertung der einzelnen Händler und Produkte im Blick zu haben, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Unsere Highlights der Aktion: 99 Prozent Rabatt auf USB-Kabel

Doch abseits davon kann man bei AliExpress durchaus ein paar Schnäppchen abgreifen. So haben uns vor allem die bereits erwähnten Lenovo LP40 In-Ear-Kopfhörer für 11,38 Euro (6,61 Euro für Neukunden) angesprochen. Für diesen Preis bekommst du laut der Produktseite nämlich Bluetooth 5.1 fähige Kopfhörer. Diese sind offenbar nach IPX5 gegen allseitiges Strahlwasser geschützt, kommen jedoch leider nur auf eine Akku-Laufzeit von fünf bis sechs Stunden. Dafür werden die Stöpsel über das mitgelieferte Ladecase bereits in 90 Minuten wieder aufgeladen. Für den Preis darf man aber wirklich keine Spitzen-Kopfhörer erwarten. In den Produktbewertungen gibt es nämlich durchaus Kritik am flachen Sound. Dagegen spricht der Preis jedoch Bände.

→ Lenovo LP40 In-Ear-Kopfhörer für 11,38 Euro (6,61 Euro im Willkommens-Angebot)

Falls du hingegen auf der Suche nach einem neuen Ladekabel für dein Smartphone bist, könnte sich dieses drei Meter lange USB C-Kabel für gerade einmal einen Cent (oder 1,62 Euro ohne zusätzlichen Willkommens-Rabatt) lohnen. Das Nylon-Kabel soll dabei äußerst flexibel sein. Alternativ gibt es das Produkt übrigens auch in anderen Längen und als Micro-USB-Kabel. Achte im Warenkorb also unbedingt darauf, dass die richtige Kabel-Art angezeigt wird.

USB-Kabel für 1 Cent bei AliExpress.

Das Preisschild mit 99 Prozent Rabatt für Neukunden kann sich auf jeden Fall sehen lassen, doch auch hier gibt es in den Kommentaren durchaus Kritik an der Qualität des Produkts.

→ 3 Meter USB C-Kabel für 1,62 Euro (1 Cent für Neukunden)