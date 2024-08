Über 70 Prozent reduziert: Hör auf Omas Ratschlag und hol dir diese Tefal-Pfanne

Wer billig kauft, kauft zweimal – den Spruch habe ich von meiner Oma schon mehrmals gehört. Mittlerweile weiß ich: Da ist tatsächlich etwas dran. Zu schnell sind billige Pfannen zerkratzt und die Beschichtung löst sich. Im Endeffekt hat man dann überhaupt nichts gespart. Gute Qualität bekommst du hingegen von Herstellern wie Tefal. Die Jamie Oliver Serie ist besonders beliebt, bei Otto gerade satte 73 Prozent reduziert und somit endlich bezahlbar.

Das macht die Pfanne so gut

Ich koche an sich sehr gerne – vorausgesetzt, ich habe genug Zeit und das Nudelwasser kocht nicht über oder das Veggie-Schnitzel backt nicht an. Allerdings hätte ich besser auf Oma hören sollen, denn so richtig toll sind meine Pfannen nicht. Wenn du nicht denselben Fehler machen möchtest, solltest du gerade mal bei Otto vorbeischauen. Denn der Versandhändler hat aktuell eine hochwertige Bratpfanne mit dem Namen „Jamie Oliver Cook Smart“ im Angebot.

Die Pfanne hat einen Durchmesser von 28 Zentimetern – das ist eine übliche Größe – und die Ränder sind 4,5 Zentimeter hoch. So fällt auch bei einer üppigen Gemüsepfanne im besten Fall nichts auf den Herd. Du suchst eher eine kleinere Pfanne? Kein Problem! Auch die Größen 20 und 24 cm sind bei Otto gerade deutlich günstiger zu haben.

Grundsätzlich ist die Pfanne aus Edelstahl gefertigt, somit robust und sollte daher problemlos den Topf- und Pfannenstapeln im Spülbecken standhalten. Von innen verfügt die Bratpfanne über eine Titanium 2X Antihaftversiegelung, die besonders langlebig und gut zu reinigen sein soll.

Praktisch ist: Die Pfanne lässt sich auf allen Herdarten verwenden. Ob Gas, Elektro, Glaskeramik oder Induktion – der Induktionsboden sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Solltest du also in den kommenden Jahren auf einen anderen Herd umsteigen, brauchst du nicht wieder neues Kochgeschirr anzuschaffen. Dazu ist die Bratpfanne mit einem Temperaturindikator in der Mitte ausgestattet. Der zeigt dir an, wann die Temperatur in der Pfanne optimal ist, um dein Abendessen anzubraten. Der Edelstahlguss-Griff gibt dir zudem einen sicheren und komfortablen Halt beim Kochen.

Keiner ist günstiger – wir machen den Preis-Check

Die Tefal Bratpfanne „Jamie Oliver Cook Smart“ ist bei Otto gerade 73 Prozent heruntergesetzt und kostet somit nur noch 35 Euro statt 127,99 Euro (UVP). Dazu kommen allerdings noch 4,95 Euro Versandkosten, sodass am Ende 39,95 Euro auf der Rechnung stehen. Das ist der aktuelle Bestpreis – günstiger findest du die Tefal-Pfanne gerade also nirgendwo im Netz (siehe Preisvergleich).