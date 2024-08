Über 70 % günstiger: Otto verkauft vollwertigen Akkusauger für unter 60 €

Bei Otto steht gerade der Akku-Handstaubsauger VC2101 von Juskys im virtuellen Schaufenster. Normalerweise steht hierfür 199,99 Euro auf dem Preisschild des Akkusaugers, jetzt reduziert der Versandhändler ihn jedoch um 71 Prozent. Dadurch zahlst du nur noch 58,99 Euro für den vielseitigen Haushaltshelfer.

Ohne viel Schnickschnack: Das kann der Akkusauger

Bei dem Angebot zum kabellosen Staubsauger handelt es sich um einen vollwertigen Akkusauger, den du sowohl für die Reinigung von Fußböden als auch für Möbel nutzen kannst. Und auch den Innenraum deines Autos befreist du schnell von Krümeln und anderen Verschmutzungen. Denn per Klick koppelst du das Handgerät vom Saugrohr ab und bist dann ganz flexibel beim Saubermachen. Damit du ebenso in alle Ritzen kommst oder glatte Oberflächen gut reinigen kannst, ist neben einer Bodendüse auch eine Fugen- und eine Bürstendüse im Lieferumfang enthalten. In der mitgelieferten Wandhalterung bewahrst du den Akkusauger bei Bedarf platzsparend auf.

Insgesamt stehen dir hier drei Leistungsstufen zur Verfügung, mit denen du auf eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten kommst. Auf Schnickschnack wie ein Display musst du hier verzichten, stattdessen ist der Akkusauger auf das Wesentliche reduziert. Den Ladestand zeigt dir eine LED-Leuchte an und ein Frontlicht macht Verschmutzungen bei schlechten Lichtverhältnissen sichtbar. Es gibt zwar keine automatische Schmutzerkennung oder einen laserähnlichen Strahl, aber sind wir ehrlich: So wirklich braucht man solche Features auch nicht – jedenfalls geht es mir so.

Insgesamt saugt das Haushaltsgerät mit 150 Watt Motorleistung und für den Schmutz ist Platz in einem 0,8 Liter Behälter. Dieser ist beutellos, wodurch dir hohe Folgekosten erspart bleiben – und du produzierst gleichzeitig auch weniger Müll. Der Akkusauger ist weiterhin verfügbar in den vier Farben: Grau/Gold, Grau/Grün, Grau/Rot und Schwarz.

Unter 60 Euro: So gut ist der Deal!

Ursprünglich kostete der Akkustaubsauger einmal 199,99 Euro. Jetzt streicht Otto jedoch 71 Prozent von der Rechnung und verkauft ihn für nur noch 58,99 Euro – der Versand ist sogar kostenfrei! Und ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt darüber hinaus: Das ist nicht nur derzeit der beste Preis im Netz, sondern auch der beste Preis jemals. Allerdings kommst du bei Amazon momentan immerhin zum gleichen Preis an das Haushaltsgerät.

Wenn du also einen einfachen Akkusauger ohne technischen Schnickschnack und massig Zubehör suchst, könnte dieses Modell eine gute Wahl für dich sein.