Über 60 % Rabatt: MediaMarkt verkauft Marken-Kaffeevollautomaten zum Schleuderpreis

Wenn du deinen morgendlichen Kaffee nicht nur schnell, sondern auch frisch gemahlen magst, solltest du auf einen Kaffeevollautomaten setzen. Der übernimmt den Mahlvorgang für dich und kredenzt dir leckere Kaffeespezialitäten im Handumdrehen. Im Rahmen der Kaffeewelt-Woche (23.09 bis 30.09.) bei MediaMarkt gibt es einige spannende Schnäppchen rund um den Wachmacher. Eins hat es uns dabei besonders angetan – und das schauen wir uns jetzt genauer an.

De’Longhi Kaffeevollautomat für 259 Euro: Hier geht’s direkt zum Deal!

Über 60 Prozent günstiger: So gut ist der Deal wirklich!

Der De’Longhi “Magnifica S ECAM21.116.SB 5” Kaffeevollautomat steht normalerweise für 690 Euro (UVP) im Verkaufsregal. MediaMarkt streicht davon jetzt aber über 60 Prozent, sodass du nur noch 259 Euro dafür zahlen musst. Und dabei bleibt es auch – der Versand ist nämlich kostenfrei. Dass dies ein richtig guter Preis ist, zeigt ein Blick auf den Preisvergleich. Denn günstiger ist momentan niemand sonst. Aber was kann das Küchengerät eigentlich?

Das bietet der Kaffeevollautomat

Grundsätzlich gibt’s den Kaffeevollautomaten sowohl in der Farbe Silber als auch in Schwarz. Er kann eine oder zwei Tassen auf einmal zubereiten und verfügt über eine separate Milchaufschäumdüse. Damit kannst du deinen eigenen Cappuccino oder Latte macchiato ganz frisch mit schaumiger Milch herstellen.

Der Bohnenbehälter fasst zudem 250 Gramm und ist mit einem Aromaschutz-Deckel ausgestattet, der die Bohnen frisch hält. Du kannst aber auch Kaffeepulver einfüllen, wenn dir das lieber ist. Die Kaffeestärke und -menge lässt sich darüber hinaus je nach Vorliebe über einen Drehregler an der Vorderseite einstellen. Damit du nicht ständig Wasser auffüllen musst, ist außerdem ein üppiger 1,8-Liter-Wassertank verbaut. Und wenn du mal nur einen Tee oder eine heiße Zitrone trinken möchtest, kannst du dir auch einfach nur heißes Wasser zapfen.

Ebenso wichtig: Die Brühgruppe lässt sich herausnehmen und ist insgesamt wartungsarm. Ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm hilft dir zudem bei der Reinigung und minimiert so den Zeitaufwand.

Auch weitere Angebote der Aktion lohnen sich

Der Kaffeevollautomat ist zwar unser Favorit der Aktion. Es gibt aber auch noch andere Deals, die einen Blick wert sind. So kommst du etwa auch besonders günstig an die Kapselmaschine Tchibo Cafissimo Pure plus mit 50 Kapseln. Statt über 100 Euro (UVP), zahlst du jetzt nur noch 39 Euro (versandkostenfrei). Aber auch Zubehör, wie eine Kaffeemühle oder ein Milchaufschäumer sind reduziert. Du merkst, ein Blick in die Aktion lohnt sich allemal.