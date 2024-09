Kein Aufpreis bei den Monatskosten, dafür aber MediaMarkt-Gutscheine im Wert von über 500 und bis zu 800 Euro – aktuell lohnt es sich ungemein, O2-Tarife in der Tarifwelt von MediaMarkt abzuschließen! Wie genau das Ganze funktioniert und welche Verträge Teil der Aktion sind, erfährst du hier.

→ 25 GB O2-Tarif mit 540-Euro-Gutschein

Bis zu 800 Euro: So sicherst du dir die MediaMarkt-Gutscheine zum Tarif

Das Wichtigste zu der Aktion ist eigentlich ja schon gesagt: MediaMarkt bietet dir verschiedene O2-Tarife zum Normalpreis an, packt aber immer noch einen Geschenk-Coupon im Wert von bis zu 800 Euro mit in den Warenkorb. So kostet etwa der O2 Mobile M Vertrag sowohl beim Netzbetreiber als auch bei MediaMarkt 29,99 Euro pro Monat, beim Elektronikhändler winkt aber noch ein 540-Euro-Coupon.

Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch auch, dass MediaMarkt im Gegensatz zu O2 zusätzlich einmalige Anschlusskosten von 39,99 Euro sowie 4,95 Euro Versandkosten veranschlagt. Mit Blick auf die enorm hohen Gutschein-Beträge kann man dies aber komplett vernachlässigen.

Zur Auswahl stehen dir die folgenden O2-Tarife zum Normalpreis und mit stets hohen MediaMarkt-Gutscheinen:

Neben dem großen 5G-Datenvolumen mit Top-Surfgeschwindigkeit (bis zu 300 MBit/s) enthalten alle Tarife stets noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS, EU-Roaming sowie den Grow-Vorteil, durch den deine mobilen Daten mit jedem Vertragsjahr um 5 bzw. 10 GB steigen. Die Mindestlaufzeit beträgt zudem immer 24 Monate.

Das musst du bei den Gutscheinen beachten

Die hohen Gutscheine regen jetzt vielleicht dazu an, teure Anschaffungen wie einen 4K-TV oder neue Haushaltsgroßgeräte damit zu bezahlen. Doch ganz so leicht geht das Ganze dann leider doch nicht. Du bekommst die Summe nämlich nicht auf einen Schlag, sondern in mehreren Teilbeträgen per Mail zugesandt. Anschließend kannst du sie ausschließlich ausgedruckt vor Ort, deutschlandweit in allen MediaMarkt-Filialen einlösen. Das jeweilige Gültigkeitsdatum ist dabei auf dem Coupon abgedruckt.

Zusätzlich gibt es einige Ausnahmen, wodurch die Gutscheine etwa nicht für Prepaid-Aufladekarten oder Reparaturdienstleistungen genutzt werden können. Gleichzeitig sind die ausgedruckten Coupons aber immerhin komplett anonym und übertragbar – sie lassen sich also auch problemlos verschenken. Wer also ohnehin öfter mal bei MediaMarkt einkauft und gleichzeitig einen neuen Tarif sucht, spart hier langfristig enorm und macht rundum echt ein Schnäppchen.

Doch aufgepasst: Die Angebote gelten alle nur noch bis zum 30. September. Viel Zeit zum Zuschlagen bleibt also leider nicht mehr.