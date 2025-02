Samsonite-Koffer fällt bei Amazon radikal im Preis: So günstig war er noch nie zuvor

Egal ob für Geschäftsreisen, Wochenendtrips oder den Jahresurlaub – ein robuster und praktischer Reisekoffer ist unverzichtbar. Die Marke Samsonite steht seit Jahren für langlebige und gut verarbeitete Reisegepäcklösungen. Momentan ist der Samsonite Base Boost Koffer um 51 % reduziert, wodurch er jetzt für deutlich unter 100 Euro erhältlich ist. Laut Preisvergleich gab es dieses Modell noch nie zu einem besseren Angebot.

Samsonite-Reisekoffer von innen und außen: Das bietet er

Werfen wir als Erstes einen Blick auf den Koffer selbst. In der Größe „Spinner M“ mit knapp 75 Litern Füllvolumen und in Schwarz ist das Gepäckstück jetzt für nur noch 92,90 Euro erhältlich. Der Stoffbezug und das Metall-Logo geben dem Koffer einen hochwertigen Look und an der Unterseite befinden sich praktischerweise vier Rollen. So kannst du den Reisekoffer nicht nur hinter dir herziehen, sondern auch bequem aufrecht über den Bahnsteig oder durch den Flughafen schieben. An der Ober- und Längsseite befinden sich jeweils Tragegriffe, mit denen du den Samsonite Base Boost Koffer entspannt Treppen hoch- und heruntertragen kannst.

Ein zusätzlicher Teleskopgriff sorgt zudem für Komfort beim Schieben. Und damit sich niemand Zugriff zum Inhalt verschaffen kann, verfügt der Reisekoffer zudem über ein TSA-Kombinationsschloss. Neben dem Hauptfach befindet sich außerdem noch eine große Vordertasche für deinen Laptop, Reisedokumente oder Ähnliches. Ein Adressschild, das dabei hilft, dein Gepäck im Verlustfall wiederzufinden, ist ebenfalls mit dabei.

Im Innenraum sichert zudem klassischerweise ein Kreuzgurt deine Kleidung und den restlichen Inhalt. Und an der Oberseite ist eine zweite Netztasche mit Reißverschluss vorhanden, um Kleinzeug, wie Ladekabel und Co. zu verstauen. Mit Maßen von 44 × 28 × 66 Zentimetern ist der Koffer angenehm kompakt und nimmt nicht zu viel Stauraum weg. Die Größe ist in der Regel perfekt für eine Woche Urlaub oder ein verlängertes Wochenende. Allerdings immer abhängig davon, wie viel du mitnehmen möchtest. Zwei Wochen Urlaub dürften knapp werden – es sei denn, du bist sehr minimalistisch unterwegs.

→ Samsonite Koffer bei Amazon kaufen

Bist du hingegen auf der Suche nach einem größeren (Hartschalen-)Koffer von Samsonite, lohnt sich auch ein Blick auf dieses Angebot.

Jetzt weiterlesen Samsonite-Koffer mit gewissem Etwas: Was diesen Trolley besonders macht