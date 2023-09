Über 40 Prozent Rabatt: Amazon wirft Lego-Technic-Sets raus

Lego Technic wird ziemlich konstant mit 20 bis 30 Prozent Rabatt am Markt eingepreist. Doch darüber wird die Luft dünner. Amazon hat jetzt nochmal an der Preisschraube gedreht und bringt den 42129 Technic 4×4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck mit einem Abschlag von 43 Prozent an den Mann oder die Frau.

Control+-Modell günstiger: Lego 42129 mit 143 Euro Rabatt

Somit bleiben von den original verlangten 330 Euro noch 187 Euro übrig. Nach der teils harschen Kritik an dem Set, dürfte es sich damit in dem Preisbereich bewegen, den die Kritiker für die gebotene Leistung fordern. Du bekommst dafür 2.110 Teile, eine Differenzialsperre, gefederte Achsen und einen kräftigen Steigungswinkel. Ganze vier Motoren treiben den Mercedes-Truck an. Denk dabei daran, dass du bei solchen Control+-Modellen immer ein Smartphone benötigst, um es bespielen zu können.

Beim reinen Geldwert überbietet Amazon beim Lego Technic 42146 Liebherr LR 13000 das Angebot des Mercedes noch. Denn hier sparst du dir gut 190 Euro. Das sind jedoch lediglich 28 Prozent Rabatt. Daran erkennt man schon, dass man sich in einem ganz anderen Preisumfeld bewegt. Der Kran kostet seti seiner Vorstellung dieses Jahr einen Listenpreis von satten 680 Euro und kommt jetzt auf knapp 490 Euro. Dafür bekommst du knapp 3.000 Teile, zwei Smart-Hubs und sechs Motoren.

Der massive Kran misst einen Meter Höhe

Günstige Lego Technic Sets im Angebot

Wenn du keine Lust hast, mehrere Hundert Euro für Spielzeug zu investieren, sind zwei andere Sets viel besser als die elektrischen Monster. Der Lego Technic 42136 John Deere 9620R 4WD Tractor kostet in der Regel schmale 30 Euro und wurde jetzt von Amazon noch einmal um 10 Euro im Preis gesenkt. Das ist ein Rabatt von 33 Prozent. Für die 390 Teile kann man hier von einem fairen Preis für ein solides kleines Set sprechen.

Lego Technic 42136 – John Deere 9620R 4WD Tractor – Ambiente – Spielen

Das gleiche Fazit gibt es zum Angebot des Lego Technic Bugatti-Bolide mit der Nummer 42151 zu ziehen. Mit 32 Prozent Rabatt kommst du auf 33,99 Euro für ein Set mit gut 900 Teilen in vorwiegend Schwarz und Gelb. Da das Set schon von Lego selbst vergleichsweise fair eingepreist wurde, ist es mit dem Rabatt unsere Top-Empfehlung, obwohl es einen vergleichsweise geringen Preisnachlass besitzt.

Lego Bugatti Bolide mit Kind Technic Modelle 2023