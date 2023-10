Über 280 Euro geschenkt: Vodafone verteilt krasse Prämien mit neuem Bonus

Noch nie hat sich Freunde werben bei Vodafone so sehr gelohnt wie jetzt. Der Anbieter verschenkt nämlich nicht nur Prämien in Höhe von bis zu 280 Euro, on top kannst du dir auch noch einen extra Bonus sichern! Empfiehl einfach nur einen Mobilfunk-, Kabel- oder DSL-Tarif erfolgreich weiter und schon regnet es Scheine. Und das Beste: Selbst ohne eigenen Vodafone-Vertrag kannst du hier heftig abkassieren. Alle Details zu der „Freunde werben Freunde“-Aktion und dem neuen Bonus-Modell bekommst du hier.

Freunde werben & abkassieren: So funktioniert die Vodafone-Aktion

Die Aktion könnte zum Glück kaum simpler sein: Hast du einen spannenden Tarif oder ein preiswertes Produkt von Vodafone gefunden, kannst du dir auf dieser Aktionsseite den passenden Empfehlungslink erstellen lassen. Sende diesen anschließend an deine Freunde und sollte es daraufhin zum Vertragsabschluss kommen, winkt dir die entsprechende Prämie.

Besonders cool: Du musst hierfür selbst kein Vodafone-Kunde sein. Solltest du bei uns auf inside digital oder sonst im Netz ein cooles Angebot entdecken, kannst du es also direkt weiterempfehlen. Dabei entscheidest du übrigens komplett selbst, ob du den vollständigen Geldbetrag selbst einsacken möchtest oder ob du die Prämie mit deinem Freund oder deiner Freundin teilst.

→ Zur „Freunde werben Freunde“-Aktion von Vodafone

Über 280 Euro Prämie? Noch mehr Cash über Mehrfach-Empfehlungen

Entscheidend für die jeweilige Höhe der Prämie ist dabei die Art von Vertrag, die du weiterempfiehlst. So bringen Mobilfunktarife etwa bis zu 265 Euro ein, während du bei einem Prepaid-Tarif maximal 70 Euro geschenkt bekommst. Am meisten lohnen sich aktuell hingegen die Kabel-Produkte von Vodafone: Bis zum 25. Oktober gibt’s hierbei nämlich 100 Euro extra, wodurch du bis zu 280 Euro abkassieren kannst!

Vodafone arbeitet dabei neuerdings mit dem Anbieter „Tellja“ zusammen. Auf den ersten Blick ändert sich dadurch nichts. Doch es gibt einen entscheidenden Vorteil – und der bringt dir noch mehr Geld ein! Wenn du innerhalb von sechs Monaten mehrere erfolgreiche Empfehlungen über ein und denselben Link schaffst, gilt dies als Mehrfach-Empfehlung und du kassierst einen weiteren Cash-Bonus on top. Es lohnt sich also ungemein, gleich mehrere Freunde auf die tollen Angebote von Vodafone hinzuweisen.