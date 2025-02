Die Rede ist dabei vom Nothing Phone (2a). Für alle, die dieses Smartphone noch nicht kennen: In unserem Test des Geräts bezeichneten wir es als „eins der spannendsten Smartphones im Preisbereich um 300 Euro“ und lobten dabei unter anderem das einzigartige Design, die tolle Leistung und den richtig starken Akku. Kurz gesagt: Hierbei handelt es sich um ein Top-Handy abseits der bekannten Marken. Und jetzt ist das Nothing Phone (2a) bei MediaMarkt dank über 100 Euro Preisnachlass sogar noch lohnenswerter.

Großer Rabatt dank Mehrwertsteuer-Aktion

Der große Rabatt liegt an der aktuellen Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt. Diese gilt allerdings nur noch bis zum 10. Februar (9 Uhr) und ausschließlich für eingeloggte myMediaMarkt-Mitglieder. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Treueprogramm, welches dir verschiedene Vorteile bietet – unter anderem den Zugang zur aktuellen MwSt.-Aktion. Dadurch siehst du erst nach der Anmeldung die reduzierten Preise und diese tauchen bei Preisvergleichen ebenfalls gar nicht auf. Doch jetzt zum eigentlichen Deal.

Die 256-GB-Version des Nothing Phone (2a) kostet bei MediaMarkt derzeit 268,07 Euro. Dies entspricht nicht nur satten 110 Euro Rabatt im Vergleich zum UVP, so günstig war das Gerät zuvor sogar noch nie (zum Preisvergleich und -verlauf). Beachtlich ist das Ganze ebenfalls mit Blick auf die kleinere 128-GB-Variante des Smartphones: Für die zahlst du im Netz aktuell nämlich mindestens 277 Euro. MediaMarkt liefert dir also trotz Speicher-Upgrade einen deutlich niedrigeren Preis!

Das macht das Nothing Phone (2a) so besonders

Jetzt haben wir das Nothing Phone (2a) schon mehrfach als einzigartig bezeichnet, doch was macht das Smartphone denn überhaupt besonders (außer der eher weniger bekannte Hersteller)? Auf den Blick stickt dabei direkt die leuchtende Rückseite der Nothing-Phone-Serie hervor. Diese sieht nicht nur cool aus, sondern hat auch einen praktischen Nutzen: Sie informiert dich über Benachrichtigungen und Anrufe oder passt sich sogar im Takt deiner Musik an. Dieses sogenannte „Glyph-Interface“ ist einzigartig.

Gleichzeitig kann sich aber die verbaute Technik ebenfalls absolut sehen lassen. In unserem ausführlichen Testbericht überzeugte das Smartphone mit einer erstaunlich hohen Leistung im Alltag sowie einer Top-Akkulaufzeit. Ebenfalls cool: Bei der Software wird wie bei Samsung und Co. auf Android gesetzt, jedoch in einem eigenen Design und ohne lästige Werbe-Apps, die bei anderen Herstellern oft vorinstalliert Speicher und Performance negativ beeinflussen.

→ Zum Nothing Phone (2a) bei MediaMarkt

Übrigens: Auch das Nothing Phone (2a) Plus ist bei MediaMarkt aufgrund des Mehrwertsteuer-Rabatts günstiger zu haben. Diese Variante des Smartphones verfügt insbesondere über noch mehr Power und eine verbesserte Selfie-Kamera.