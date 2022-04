TV-Schnäppchen bei Lidl: Großer 4K-Fernseher für unter 300 Euro

Der Fernseher steht einerseits, solange der Vorrat reicht, in den Filialen von Lidl zur Verfügung, du kannst ihn aber auch online über den Webshop des Lebensmitteldiscounters kaufen. Und das nicht zum ersten Mal. Denn schon Anfang März stand das Gerät als „Highlight der Woche“ zur Verfügung – zu den identischen Konditionen wie heute. Es winkt eine Ersparnis von 44 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers (UVP), verspricht Lidl.

Grundig-Fernseher bei Lidl – das steckt drin

In der gebotenen Ausstattung ist der Grundig 43VLX22LDL aktuell nur bei Lidl selbst erhältlich. Und die besagt, dass der Fernseher mit einer 43 Zoll (ca. 109 Zentimeter) großen Bildschirmdiagonale ausgestattet ist. Das 4K-UHD-Panel (IPS LED, 50 Hertz) bietet eine native Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und ist neben HDR auch mit einem Triple-HD-Tuner für den Empfang von Fernsehsignalen über DVB-T2 HD (Antenne), DVB-C (Kabel-TV) und DVB-S2 (Satellit) ausgestattet. Zudem besteht Zugriff auf fünf Bild-Modi: Scharf, Natürlich, Spielfilm, Sport und Spiel.

Als Betriebssystem ist Android TV in Version 9 an Bord. Dadurch besteht Zugriff auf den Google Play Store mit vielen auf dem Fernseher installierbaren Apps. Auch Chromecast ist an Bord. Damit kannst du alle Inhalte von einem Chromecast-zertifizierten Mobilgerät kabellos auf den Fernseher zu streamen. Der Ton wird auf dem Grundig 43VLX22LDL mit einer Leistung von 32 Watt wiedergegeben. Rückseitig sind unter anderem zwei USB-Ports und drei HDMI-Anschlüsse zu finden. Dazu gesellt sich ein LAN-Anschluss, du kannst aber auch per WLAN eine Verbindung zum Internet herstellen.

Der Stromverbrauch liegt pro 1.000 Nutzungsstunden bei 66 kWh. Das entspricht bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent Kosten in Höhe von etwa 23 Euro. Aber nur, wenn du kein HDR einschaltest. Mit HDR verteuert sich der TV-Genuss. Denn dann liegt der Stromverbrauch nach Herstellerangaben bei 86 kWh (circa 30 Euro).

Was kostet der Grundig 43VLX22LDL?

Wie eingangs erwähnt: Den Preis hat Lidl gegenüber dem identischen Angebot von vor knapp zwei Monaten nicht verändert. Statt 539 Euro werden in den Lidl-Filialen und im Lidl-Webshop nur 299 Euro verlangt. Ein direkter Preisvergleich scheidet aufgrund des Exklusivvertriebs aus. Ähnlich ausgestattete Fernseher kosten häufig zwischen 340 und 380 Euro. Zum Teil sind aber auch von weniger bekannten Herstellern nur 249 Euro zu zahlen. Trotzdem ist das neue Lidl-Angebot als stark einzustufen.

