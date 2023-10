TV-Schnäppchen bei Lidl: 4K-UHD-Fernseher für unter 300 Euro

Ehe wir uns dem Preis und dem Sparpotenzial zuwenden, zunächst ein Blick auf die technischen Daten. Beim Sharp 43FL1EA handelt es sich um einen LED-Flachbildfernseher mit einer 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und HDR10 zur Bildoptimierung. Als Betriebssystem ist Android installiert, was es dir ermöglicht, viele vom Handy schon bekannte Apps auch auf dem Fernseher zu nutzen. Zudem ist eine Sprachsteuerung über den Google Assistant möglich und neben einer Bluetooth-Schnittstelle auch ein Chromecast integriert.

Android-Fernseher bei Lidl kaufen – das steckt drin

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des Android TV mit 2 x 10 Watt Audio-Ausgangsleistung gehören unter anderem vier HDMI- und zwei USB-Anschlüsse. Zudem ist rückseitig ein SD-Kartenleser integriert. Zugang zum Internet ist einerseits per WLAN-Schnittstelle, andererseits aber auch per Netzwerkkabel über einen klassischen LAN-Anschluss möglich. Und natürlich ist auch ein Dreifach-HD-Tuner für den TV-Empfang über Kabelanschluss, Satellit oder Antenne integriert. Einen zusätzlichen Receiver benötigst du für den TV-Empfang also nicht; kannst ihn bei Bedarf aber natürlich anschließen, wenn du zum Beispiel einen Sky Q-Receiver verwendest.

Den Stromverbrauch gibt Lidl mit 66 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden im SDR- und 90 kWh im HDR-Modus an. Bei einem angenommenen Strompreis von 35 Cent pro kWh musst du entsprechend mit Stromkosten in Höhe von rund 23 Euro (SDR) respektive 32 Euro (HDR) rechnen. Eine automatische Helligkeitsregelung zum Stromsparen gibt es bei diesem 16:9-Fernseher nicht.

Das Sharp 4K UHD Android TV 43FL1EA ist jetzt bei Lidl im Angebot.

Was kostet der Sharp 43FL1EA?

Der unverbindliche Verkaufspreis für den Android-Fernseher von Sharp liegt nach Angaben von Lidl bei 499 Euro. Zieht man davon 42 Prozent ab, landet man bei nur noch 289 Euro. Und dieser Preis ist jetzt im Onlineshop von Lidl gültig – solange der Vorrat reicht. Einmalig musst du 5,95 Euro Lieferkosten und aufgrund seiner recht sperrigen Abmessungen noch 24,95 Euro Lieferzuschlag einkalkulieren. Unter dem Strich landest du also bei knapp 320 Euro.

Ein guter Deal? Absolut! Denn vergleichbar ausgestattete Fernseher sind am Markt häufig erst ab 350 Euro und mehr zu bekommen, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Eine attraktive Alternative kann aber das Nokia Smart TV 4300A sein. Diesen Android-Fernseher kannst du aktuell schon für unter 300 Euro kaufen. Und auch Aldi hält für knapp 300 Euro einen Android-Fersneher bereit, der eine ähnliche Ausstattung wie das jetzt bei Lidl erhältliche TV-Gerät bietet.

Jetzt weiterlesen Aldi Grünstrom: So günstig ist der Aldi-Stromtarif