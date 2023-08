TV-Hammer: Otto verschleudert riesigen Sony 4K-TV fast zum halben Preis

Wer reichlich Platz im Wohnzimmer hat, sollte sich diesen UHD-Fernseher von Sony mal genauer anschauen. Bei Otto gibt es einen 4K-TV mit einer Bilddiagonale von 85 Zoll jetzt nämlich satte 44 Prozent billiger. Der Riesen-Fernseher kostet dadurch noch 1.699 Euro – der Bestpreis im Netz. Doch auch ein 50-Zoll-Modell von Sony ist bei Otto bis zum 15. August für 639 Euro im Angebot erhältlich. Alle Infos zu den TV-Deals gibt’s hier.

85 Zoll Riese: Das bietet dir der große 4K-TV von Sony

Auf den ersten Blick sticht bei dem Sony KE-85XH9096 4K-TV natürlich die enorme Größe von 85 Zoll ins Auge. Selbstverständlich kann der UHD-Fernseher aber auch im Hinblick auf die technischen Daten überzeugen. Über die sogenannte Full Array LED Technologie werden etwa einzelne LED-Zonen des Fernsehers individuell beleuchtet, was für realistischere Kontraste sorgen soll. Gleichzeitig verspricht Sony bei dem Gerät mit HDR-Formaten wie Dolby Vision und HDR10 eine lebensechte Farbwiedergabe sowie klare Details. Beim Sound wird außerdem Dolby Atmos unterstützt. Zusätzlich gibt es noch smarte Funktionen zur Bildverbesserung. So werden ältere Filme und Serien beispielsweise automatisch für die Darstellung in 4K optimiert.

Laut der offiziellen Produktseite von Sony verfügt der Fernseher zudem über eine hervorragende Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Obendrein kann sich ebenso die Vielzahl an Anschlüssen sehen lassen. Der 4K-TV besitzt gleich vier HDMI 2.1-Anschlüsse (mit eARC & VRR), zwei USB-Stecker sowie einen digitalen Audioausgang. Hinzu kommen zusätzlich noch ein CI+-Slot sowie ein integrierter Twin Triple-Tuner. Per LAN und WLAN verbindest du den Smart-TV natürlich ebenso im Handumdrehen mit dem Internet und streamst über die gängigen Apps rund um Netflix und Prime Video deine Lieblingsinhalte.

Den Fernseh-Riesen in 85 Zoll gibt es bei Otto momentan ganze 44 Prozent billiger. Dadurch zahlst du für den 4K-TV von Sony jetzt 1.699 Euro, plus 34,95 Euro Versandkosten. Dabei handelt es sich um den aktuellen Bestpreis im Netz!

→ 85 Zoll Sony 4K-TV für 1.699 Euro

Platzsparende Alternative: Auch dieser 50 Zoll Sony-Fernseher ist im Angebot

Du suchst zwar einen neuen 4K-TV, hast aber keinen Platz für das riesige 85-Zoll-Modell? Kein Problem! Bei Otto gibt es mit dem 50 Zoll großen Sony KD50X80K einen weiteren UHD-Fernseher im Angebot. Dank eines Rabatts von 35 Prozent kostet dieses Gerät jetzt nur noch 639 Euro (plus 34,95 Euro Versandkosten). Auch mit diesem Fernseher kommst du dabei in den Genuss einer gestochen scharfen 4K-Auflösung samt HDR sowie Dolby Atmos. Abstriche musst du allerdings bei der Bildwiederholrate von 50 Hz machen.

Dafür stehen dir bei diesem 4K-TV ebenfalls zahlreiche Anschlüsse rund um die vier HDMI 2.1-Stecker, zwei USB-Anschlüsse sowie einem digitalen Audioausgang zur Verfügung. Der Angebotspreis von 639 Euro ist dabei ein guter Deal, der aktuell ebenfalls von keinem anderen Anbieter im Netz unterboten wird.

→ 50 Zoll Sony 4K-TV für 639 Euro