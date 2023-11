Traum-Deal bei Saturn: Diese Premium-Soundbar ist jetzt 25 % günstiger

Blecherner und dünner Sound beim Filme– und Serienschauen kann das Erlebnis deutlich schmälern. Legst du hingegen viel Wert auf einen guten Klang und möchtest vielleicht auch dein Soundsystem im Wohnzimmer aufwerten, lohnt sich ein Blick auf die Soundbar Sonos Arc bei Saturn. Denn die sorgt nicht nur für ein dreidimensionales Klangerlebnis beim Fernsehen. Du kannst deine Musik auch per Handy oder Tablet streamen, während dein TV-Gerät ausgeschaltet ist. Bei Saturn kostet sie jetzt nur noch 739,99 statt 999 Euro und ist somit um rund 25 Prozent reduziert.

Sonos Arc: Das kann die High-End-Soundbar

Wenn dir exzellenter TV-Sound wichtig ist, wirf einen Blick auf die Sonos Arc Soundbar bei Saturn. Sie ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die 25 Prozent Rabatt sicherst du dir jedoch nur bei der weißen Variante für 739,99 Euro. Ist dir die schwarze Version lieber, musst du rund 60 Euro Aufpreis zahlen. Der empfohlene Verkaufspreis für beide Produkte liegt bei 999 Euro – das bedeutet eine Ersparnis von bis zu 260 Euro. Definitiv ein High-End-Produkt.

Die Soundbar verspricht authentischen Klang wie im Kino, mit kraftvollem Bass und feinen Details. Besonders cool ist, dass sie 3D-Sound mit Dolby Atmos bietet und so einen lebendigen Raumklang erzeugt. Mit der Soundbar soll es sich so anhören, als kämen die Töne von links, rechts und oben kommen, während du mitten im Geschehen bist. Zusätzlich wird der TV-Sound durch die sogenannte Trueplay Tuning Technologie optimiert. Hierbei wird der jeweilige Raum analysiert und der Klang perfekt auf die Akustik abgestimmt. Außerdem cool: Toningenieure haben die Sonos Arc sorgfältig darauf abgestimmt, die menschliche Stimme präzise wiederzugeben. So sollen Dialoge noch authentischer klingen.

Auch als Smart Speaker und Wohnzimmer-Lautsprecher perfekt

Darüber hinaus sind in der Sonos Arc Soundbar die beiden Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa integriert. So kannst du selbst bei ausgeschaltetem Fernseher deine Lieblingsmusik und Podcasts per Sprachbefehl starten oder etwa das Wetter abfragen. Alternativ kannst du deine Lieblings-Playlists auch per App streamen. Du kaufst also TV- und Wohnzimmer-Lautsprecher in einem Produkt.