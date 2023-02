Top-Tastatur & Maus von Logitech: MX Keys & MX Master 3S richtig günstig

Ganze 38 Prozent Rabatt auf den UVP gibt’s bei MediaMarkt momentan auf die Logitech MX Keys Advanced Tastatur. So kommst du bereits für 79,99 Euro an eine Funktastatur der Spitzenklasse. Eine Profi-Maus der Marke bekommst du dabei ebenfalls zum Tiefstpreis dazu: Die Logitech MX Master 3S kostet aktuell nur noch 87,99 Euro.

Profi-Tastatur zum kleinen Preis – Das kann die Logitech MX Keys Advanced

Doch was macht die Logitech MX Keys Advanced Tastatur so besonders? In den Blick fällt zunächst das schlichte und hochwertige Design der Tastatur. Vor allem die Haptik sorgt dank der konkaven Tasten dabei für ein tolles Tippgefühl. Diese Wölbungen auf den einzelnen Tasten sind speziell auf die Fingerkuppen zugeschnitten, wodurch du schneller und angenehmer tippst (weitere Eindrücke im Testbericht der MX Keys). Zudem hilft die taktile Führung dabei, dass deine Hände und Finger stets die richtige Position haben. Außerdem verfügt die Tastatur über eine sinnvolle Hintergrundbeleuchtung. Diese schaltet sich auf Wunsch automatisch ein, sobald deine Hände die Tastatur berühren. Zudem passt sich die Beleuchtung automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse an, um die Batterie zu schonen.

Apropos Batterie: Laut Logitech beträgt die Akkulaufzeit der Tastatur bis zu fünf Monate. Aufgeladen wird sie via USB-C, ein Ladekabel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Sonst kannst du bei der Funktastatur aber auf Kabel verzichten: Über einen USB-Empfänger verbindet sich die Tastatur im Handumdrehen via Bluetooth mit deinem PC oder Mac. Besonders cool ist dabei auch die Flow-Technologie von Logitech. Mit dieser kannst du unterbrechungsfrei zwischen verschiedenen Computern wechseln und sogar von einem Gerät aufs andere kopieren und einfügen. Dafür brauchst du jedoch eine Flow-kompatible Maus und die Logitech Options Software. In der Farbe Graphite kostet die Logitech Tastatur bei MediaMarkt momentan nur noch 79,99 Euro.

→ Logitech MX Keys Advanced Tastatur für 79,99 Euro

Zum Preis: In einzelnen Angeboten gab es die MX Keys auch schon mal für nur 77 Euro. Nun ist sie 3 Euro teurer, aber wirklich viel günstiger gab es die Profi-Tastatur von Logitech noch nie.

Logitech Funkmaus ebenfalls stark reduziert: Flow-kompatible & ergonomisch

Zum Glück gibt’s mit der Logitech MX Master 3S direkt auch eine solche Flow-kompatible Maus im Angebot bei MediaMarkt. Für nur 87,99 Euro kommst du dadurch an eine hochwertige Funkmaus der Marke. Ein toller Deal, denn günstiger gab es das Gerät in der Vergangenheit nicht. Dank des Trackings mit 8K DPI kannst du die Maus auf so ziemlich jeder Oberfläche verwenden. Zudem punktet das Gerät mit der sogenannten Quiet Click Technologie von Logitech. Diese soll dir ein gewohnt angenehmes Klickgefühl bieten, dabei aber bis zu 90 Prozent leiser sein als herkömmliche Mäuse. Auch das Scroll-Rad überzeugt mit einer leisen Handhabung – perfekt für den Alltag im Büro. Die ergonomische Form soll gleichzeitig verhindern, dass deine Hand bei langen Arbeitstagen verkrampft und wehtut. Die Logitech MX Master 3S Maus ist somit die perfekte Ergänzung zur Logitech Tastatur – aber auch solo ein echtes Upgrade für die meisten Home-Offices.

→ Logitech MX Master 3S Maus für 87,99 Euro