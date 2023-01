Top-Tarife der Woche: 15 GB für 10 Euro oder Tarif mit 150-Euro-Vorteil

Brauchst du einen neuen Tarif und möchtest dabei Geld sparen? Dann wirf einen Blick auf diese zwei Angebote: Entweder du entscheidest dich für einen Tarif mit 15 GB für 10 Euro, oder du wählst 12 GB für 13 Euro und bekommst dafür einen 150-Euro-Coupon von MediaMarkt dazu.

green LTE 12GB – 150-Euro-Coupon zum Tarif

Der Tarif green LTE 12GB bietet dir – wie der Name schon sagt – 12 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Zusätzlich bekommst du auch noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming für einen Preis von 12,99 Euro im Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate und Anschlusskosten fallen in Höhe von 39,99 Euro einmalig an. So weit, so normal, doch bei MediaMarkt gibt es als kleines Extra jetzt auch noch einen 150-Euro-Coupon obendrauf!

Der Gutschein im Wert von 150 Euro wird dir nach Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage) gestückelt per Mail zugesendet. Einlösen kannst du die Wert-Coupons dabei nur vor Ort in den MediaMarkt-Filialen. Und falls du wirklich gar nichts mit dem Gutschein anzufangen weißt, dann verschenk ihn einfach weiter und bereite jemand anderem eine Freude. Der Gutschein ist nämlich anonym und dadurch auch übertragbar. Da der Wert in mehreren Teilbeträgen zu dir kommt, kannst du auch einen Teil verschenken und einen teil selbst einsetzen.

→ green LTE 12GB für 12,99 Euro

Günstige Alternative: 15 GB für nur 10 Euro

Alternativ können wir dir auch spannende Crash-Tarife empfehlen: Bei der Allnet Flat 15 GB telefonierst und simst du kostenlos in alle deutschen Netze und versurfst bis zu 15 GB, ebenfalls mit einer Bandbreite von 50 Mbit/s – und zwar im Vodafone-Netz. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten kostet dich all das monatlich lediglich 9,99 Euro – ein toller Deal. Auch bei den Anschlusskosten sparst du, denn hierfür fallen nur einmalig 19,99 Euro an. Wenn du auf den MediaMarkt-Gutschein komplett verzichten möchtest, könnte sich dieser Tarif mit einem rein preislich besseren Verhältnis also umso mehr für dich lohnen.

Wem hingegen Flexibilität wichtiger ist, als ein großes Datenvolumen, der könnte die Allnet Flat 7 GB bei den Crash-Tarifen interessant finden: Hier bekommst du für 9,99 Euro zwar nur 7 GB mobile Daten zur Verfügung gestellt, doch dafür gibt es keine lange Mindestvertragslaufzeit und du kannst monatlich kündigen. Außerdem sinken hier die einmaligen Anschlusskosten auf niedrige 9,99 Euro.