Top-Tarif-Angebot im Telekom-Netz: 10 GB für 10 Euro jetzt bei mobilcom-debitel

Das neue Angebot gilt für den Telekom Green LTE 6+4 GB Tarif bei mobilcom-debitel. Buchst du den Mobilfunktarif mit Allnet-Flat jetzt, bekommst du ihn für nur 9,99 Euro monatlich ohne zusätzlichen Anschlusspreis. Wenn du dir den Tarif mit 10 GB Datenvolumen noch preiswerter sichern möchtest, bietet dir mobilcom-debitel derzeit noch eine zweite coole Option. Buchst du den Telekom Green LTE 6+4 GB Tarif und bestellst dir eine Barclays Visa-Karte hinzu, bekommst du den Tarif noch einmal 2 Euro günstiger für nur 7,99 Euro.

10 GB Angebot im Telekom-Netz: Das steckt drin

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Telekom Green LTE 6+4 GB Tarif. Hier bekommst du 10 GB Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit mit 25 Mbit/s im zuverlässigen Telekom-Netz. Außerdem ist in dem Tarif eine Telefon-Flat enthalten – eine SMS-Flat ist nicht dabei. Pro Nachricht zahlst du 0,19 Euro. Da die meisten Nutzer jedoch ohnehin über WhatsApp und Co. kommunizieren, sollte das für die wenigsten ein wirklicher Nachteil sein. Außerdem ist im Tarif EU-Roaming inklusive. Und auch VoLTE und WLAN Call lassen sich mit dem Tarif nutzen, um die Sprach- und Verbindungsqualität zu verbessern. Weiterhin kannst du deine alte Rufnummer mitnehmen und die eSIM-Funktion etwa für deine Smartwatch nutzen.

Ein zusätzlicher Vorteil: Du kannst den Tarif jetzt buchen und den Vertrag erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen. Dadurch kannst du dir das Angebot jetzt bereits sichern und die Übergangszeit mit deinem noch laufenden Vertrag verkürzen. Außerdem sparst du dir den Anschlusspreis, wenn du innerhalb von 2 Wochen nach Aktivierung von der neuen SIM-Karte eine SMS mit dem Inhalt „AG Online“ an die 22240 sendest. Pro Monat zahlst du aktuell reduziert nur 9,99 Euro für den Tarif – ein echt gutes Angebot.

Sicher dir den Tarif zusammen mit einer Barclays Visa-Karte und zahle nur 7,99 Euro

Du kannst zusätzlich eine Visa-Karte gebrauchen? Etwa, weil du online einkaufen oder im Ausland bezahlen und Geld abheben möchtest? Dann lohnt sich das zweite Angebot – bestehend aus der 10 GB Telekom Allnet-Flat und einer Barclays Visa-Karte – noch mehr für dich. Denn hier zahlst du nur 7,99 pro Monat für denselben Tarif mit den gleichen Konditionen.

Die Visa-Karte von Barclays bietet dir darüber hinaus folgende Vorteile. Zum einen kannst du mit ihr auf der ganzen Welt ohne Gebühr bezahlen oder Geld abheben. Außerdem lässt sich mit der Visa-Karte auch kontaktlos via Apple Pay oder Google Pay bezahlen. Wenn auch deine Partnerin oder dein Partner beziehungsweise deine Kinder eine Visa-Karte benötigen, kannst du zusätzlich gebührenfrei bis zu drei Partnerkarten beantragen. Die Barclays Visa-Karte ist für dich kostenfrei nutzbar. Den Anschlusspreis kannst du dir hierbei ebenfalls per SMS-Nachricht mit „AG Online“ an die 22240 sparen.

Doch wie bekommst du das Angebot? Schließt du den Telekom Green LTE 6+4 GB Tarif über mobilcom-debitel ab, bekommst du eine Bestellbestätigung, in der du einen Link zur Bestellung der Barclays Visa-Karte findest. Beantragst du die Visa-Karte, bekommst du den Rabatt für den Mobilfunkvertrag und zahlst nur noch 7,99 Euro im Monat.