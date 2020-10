Das Oppo Reno4 Z 5G ist eines der interessantesten Preis-Leistungs-Smartphones des Jahres. Mit 5G-Prozessor, einem 120-Hertz-Display und einer vielversprechenden 48-Megapixel-Vierfach-Kamera kostet es im Normalfall fast 400 Euro. Wir sprechen also von einem Gerät der besseren Mittelklasse, das im Vertrag jetzt nur 1 Euro kostet.

Top-Smartphone mit 7 GB LTE unter 20 Euro, kein Anschlusspreis

Der Deal bei blau.de verknüpft das Oppo Reno 4Z (5G) mit dem Tarif Blau Allnet XL. Dieser bietet eine Allnet-Flat (Anrufe und SMS in alle Netze) sowie 7 GB Datenvolumen (21,6 MBit/s). Kostenpunkt pro Monat: 19,99 Euro.

Wer versteckte Kosten sucht, wird keine finden: Das Handy kostet einmalig 1 Euro, der Vertrag hat keinen Anschlusspreis. Zum Vergleich: Bei anderen Anbietern werden an dieser Stelle fast flächendeckend rund 40 Euro fällig.

So gut ist das Angebot wirklich

Jetzt zu den Extras: Wenn du deine alte Rufnummer in den neuen Vertrag mitnehmen willst, gibt es noch einmal 10 Euro Wechselbonus für dich. Dank Deckelung ist der Bonus höher als die Kosten, die dir dein alter Anbieter hierfür berechnet.

Das nächste Extra ist noch wertvoller: Zur Bestellung erhältst du als Zugabe Gratis-Earbuds von Oppo. Die Oppo Enco W51 sind sogenannte True-Wireless-Headphones, also kabellose Kopfhörer mit Headsetfunktion, ganz im Stile von Apples AirPods. Die Oppo-Variante hat einen Gegenwert von 99 Euro und du kannst sie auf dieser Seite kostenlos anfordern, wenn du das Handy bestellt hast.

Ausgerechnet zahlst du also 1 Euro einmalig, 19,99 Euro monatlich über zwei Jahre Vertragslaufzeit und 4,86 Euro Versandkosten. Unter dem Strich also 485,62 Euro. Der günstigste Preis für das Handy ohne Vertrag liegt aktuell bei 370 Euro. Der hochwertige Tarif kostet dich also noch und 115 Euro. Rechnen wir die 10 Euro Wechselbonus und die 99-Euro-Kopfhörer mit rein, landen wir also bei lediglich 6 Euro Differenz, die der Vertrag letzten Endes noch kostet. Da sich die Vorteile nur aufeinander beziehen, ist dies selbstredend nur eine Beispielrechnung. Eine Auszahlung ist nicht möglich.

→ Hier kannst du das Angebot buchen

Das Oppo Reno4 Z 5G im Überblick

Die wichtigsten Daten des Oppo Reno4 Z 5G im Überblick:

Oppo Reno4 Z 5G Software Android 10 Prozessor MediaTek Dimensity 800 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 184 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 379 € Marktstart Oktober 2020

Wie gut das Angebot ist, siehst du, wenn du auf der Angebotsseite einmal schaust, wie stark der Preis ansteigt, wenn du die 8-GB-Option auswählst. Hier kosten Vertrag und Handy monatlich auf einmal 40 Euro. Mit weniger Datenvolumen wird es bekanntlich auch weniger teuer. Der 5-GB-Tarif kostet monatlich 17,99 Euro. Die anderen Tarif-Eigenschaften sind identisch.

Als Tochtermarke von Telefónica bietet blau.de alle Tarife im O2-Netz an. 5G-Zugang besteht hier erst einmal noch nicht.

