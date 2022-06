Top-Preis bei Amazon und Lidl: Großes 4K-UHD-TV als Schnäppchen

Ab sofort kannst du im Onlineshop von Lidl einen großen Fernseher zum Schnäppchenpreis kaufen. Die Rede ist vom Xiaomi P1E (ELA4745EU), der ein 4K-UHD-Panel (LED-LCD samt einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln) mit einer diagonalen Abmessung von 55 Zoll (ca. 140 cm) bietet. Ein Triple-Tuner für den Empfang des TV-Signals über Antenne, Satellit oder Kabelnetz ist selbstverständlich an Bord. Aber was bietet der Fernseher sonst noch? Und ist das Angebot wirklich so gut, wie es auf den ersten Blick mit einem Rabatt in Höhe von 36 Prozent scheint?

Technische Details des Xiaomi P1E Fernsehers

Eine der technischen Besonderheiten ist das Betriebssystem des TV-Geräts. Es ist nämlich mit Android TV ausgestattet, sodass du auf dem Fernseher über den Google Play Store viele Apps installieren kannst, die du vielleicht auch schon von deinem Smartphone kennst. Ab Werk sind unter anderem die Apps von Netflix und Prime Video vorinstalliert. Über diese Apps kannst du jederzeit die bei den beiden Video-on-Demand-Diensten verfügbaren Inhalte direkt über den Fernseher abrufen. Gleiches gilt für YouTube. Und ergänzend dazu ist auch Chromecast vorinstalliert.

Zu den weiteren technischen Merkmalen des 16:9-Fernsehers gehören unter anderem HDR-Unterstützung, integrierte LAN-Schnittstelle und integriertes WLAN, drei HDMI- sowie drei USB-Anschlüsse. Außerdem kannst du eine Bluetooth-Schnittstelle nutzen und auf eine Audioleistung von 2 x 10 Watt vertrauen. DTS-HD und Dolby Audio werden ebenso unterstützt wie der Google Assistant.

Bei einem Fernseher ebenfalls immer ein Kaufkriterium: der Stromverbrauch. Die Leistungsaufnahme des Xiaomi P1E liegt im Standardmodus (SDR) bei 100 Watt. Umgerechnet heißt das: Pro vier Stunden Nutzungszeit musst du bei einem angenommenen kWh-Preis von 35 Cent mit Stromkosten in Höhe von 14 Cent rechnen. Schaltest du HDR für einen höheren Dynamikbereich der darzustellenden Farben ein, stehen sogar 130 Watt im Datenblatt des Fernsehers. Dann erhöhen sich die Stromkosten je vier Stunden Nutzungszeit unter ansonsten gleichen Gegebenheiten auf rund 18 Cent.

Was kostet der Xiaomi P1E 4K-UHD-Fernseher bei Lidl?

Angeboten wird der Xiaomi-Fernseher bei Lidl im Onlineshop zu einem Preis von 379 Euro. Das sind 220 Euro weniger als vom Hersteller empfohlen. Ein guter Deal? Absolut! Denn außer bei Lidl kannst du den Fernseher aktuell nur bei Amazon für unter 380 Euro kaufen. Dort sogar ohne zusätzliche Versandkosten, die bei Lidl bei 24,90 Euro liegen. Ein waschechtes Top-Angebot also, das Lidl da in seinem Onlineshop für dich bereithält. Andere Webshops – Amazon ausgenommen – verlangen für den gleichen Fernseher aktuell mindestens knapp 539 Euro.

