Top-Handy mit günstiger Allnet-Flat und kostenlosem Kopfhörer-Doppelpack

Im Kern entscheidest du dich beim neuen Winter-Deal von Blau für den Allnet-Flat-Tarif Blau Allnet XL, der im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland (O2) realisiert wird. Darin enthalten ist für 15,99 Euro pro Monat neben einer Sprach- und SMS-Flatrate auch eine Internet-Flat mit 10 GB LTE-Datenvolumen. Du kannst es mit bis zu 25 Mbit/s im Down- und maximal 11,2 Mbit/s im Upstream für deine Internetausflüge nutzen. Ist dein monatliches Datenvolumen aufgebraucht, geht es für den Rest des laufenden Abrechnungszeitraums mit 64 Kbit/s im Up- und Downstream weiter. Die Mindestvertragslaufzeit liegt bei zwei Jahren, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Für 1 Euro gibt es das Xiaomi Redmi Note 11 dazu.

Dreifach-Flat plus Gratis-Extras

Das allein wäre jetzt nicht sonderlich spannend. Denn Allnet-Flats mit 10 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz gibt es zum Teil auch schon für unter 9 Euro im Monat. Besonders macht den Blau-Deal aber, dass du dich zusätzlich für einen Einmalpreis in Höhe von nur 1 Euro über weitere Extras freuen kannst. Es gibt nämlich nicht nur das Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 quasi umsonst dazu, sondern auch die In-Ear-Kopfhörer Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Letztere sogar in zweifacher Ausführung. Du kannst also zum Beispiel auch deinem Partner oder deiner Partnerin noch eine Freude mit kostenlosen Ohrhörern machen.

Das Xiaomi-Smartphone Redmi Note 11, das aktuell im Onlinefachhandel zu Preisen ab rund 180 Euro gehandelt wird und das zu den aktuell beliebtesten Smartphones bei Amazon gehört, bietet 128 GB erweiterbaren Speicherplatz. Es verrichtet seine Arbeit über den integrierten Markenprozessor Qualcomm Snapdragon 680 und verfügt über 4 GB Arbeitsspeicher. Auf der Rückseite ist eine Vierfach-Kamera (64 + 8 + 2 + 2 Megapixel) zu finden, der AMOLED-Touchscreen ist 6,43 Zoll groß und bietet neben 90 Hz Bildwiederholfrequenz eine Full HD+-Auslösung (1.080 × 2.400 Pixel). 5G ist nicht an Bord, was aber nicht weiter tragisch ist, weil auch der Handytarif kein 5G unterstützt.

Auch die Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sind beim neuen Blau-Deal inklusive – sogar in doppelter Ausführung.

Die leichten In-Ear-Kopfhörer Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sind im Online-Fachhandel aktuell ab knapp 20 Euro erhältlich. Sie bieten unter anderem eine Akkulaufzeit von bis zu von 18 Stunden. Xiaomi verspricht ferner nicht nur höchste Klangqualität, sondern auch einen sicheren, komfortablen Halt. Und das nicht nur im Alltag etwa in Bus und Bahn, sondern auch beim Sport. Eine Verbindung zum Smartphone wird über Bluetooth 5.2 hergestellt. Eine Kopplung mit deinem neuen Xiaomi-Smartphone erfolgt laut Angaben des Herstellers über die automatische MIUI Geräteerkennung besonders komplikationslos.

Angebot ist nur für kurze Zeit erhältlich

Wenn du dir den Deal von Blau sichern möchtest, solltest du übrigens nicht allzu lange warten. Denn die Allnet-Flat mit Top-Smartphone und zwei Paar In-Ear-Kopfhörern für kleines Geld soll nur für kurze Zeit erhältlich sein. Auch die Extras gibt es nur, solange der Vorrat reicht.