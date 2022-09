Top-Deal fürs Galaxy S22 mit 10-GB-Tarif: Hier bekommst du Galaxy Buds geschenkt

Für einen monatlichen Grundpreis von 26,99 Euro (24 Monate Laufzeit) und einen einmaligen Gerätepreis von 49 Euro bekommst du das Galaxy S22 mit 128 GB Speicherplatz in Schwarz. Dazu gibt’s einen 10-GB-Tarif von freenet im Telekom-Netz und die Samsung-In-Ears Galaxy Buds Live in der Farbe Mystic Bronze.

Einmalig kommt außerdem ein Anschlusspreis von 39,99 Euro hinzu. Somit kommst du über die 24 Monate auf Gesamtkosten von 736,75 Euro. Zum Vergleich: Das derzeit günstigste Angebot fürs Galaxy S22 liegt laut Preisvergleich aktuell bei 599 Euro. Die Kopfhörer kosten momentan mindestens 55 Euro. Bedeutet im Umkehrschluss, dass du für den Tarif nur noch 82,75 zahlst. Das entspricht auf den Monat gerechnet einer Grundgebühr von rund 3,45 Euro. Für einen 10-GB-Tarif ist das ein echt guter Deal.

AMOLED-Display, Triple-Kamera und IP68: Die Highlights des Galaxy S22

Schauen wir uns einmal genauer an, was du für dein Geld bekommst. Mit dem Galaxy S22 hast du dank des Exynos 2200 Prozessors und 8 GB Arbeitsspeicher ordentlich Power für den Alltag. Auf Ruckler oder lange Ladezeiten wartest du hier in der Regel vergeblich. Weiterhin ist ein 6,1 Zoll großer AMOLED-Bildschirm verbaut, der Fotos, Videos und alle sonstigen App-Inhalte mit hohen Schwarzwerten und Kontrasten anzeigt.

Die hohe Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz lässt zudem sämtliche Bewegungen besonders flüssig und ruckelfrei aussehen. Abgerundet wird das Paket durch eine Triple-Kamera mit bis zu 50 MP sowie NFC, 5G und eine IP68-Zertifizierung.

Bundle mit Tarif und Galaxy Buds Live: Das bekommst du zusätzlich für dein Geld

Mit dem im Aktions-Bundle enthaltenen freenet-Tarif surfst du mit bis zu 25 MBit/s im LTE-Netz. Was zunächst nicht nach viel klingt, ist tatsächlich üblich und reicht für die allermeisten Nutzungszwecke völlig aus. Zusätzlich zu den 10 GB Datenvolumen bietet dir der Tarif eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze – eine SMS-Flat ist nicht inklusive. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Die Galaxy Buds Live aus dem Bundle sind True Wireless-Kopfhörer – sie kommen also komplett ohne Kabel aus. Stattdessen ist hier eine Ladebox dabei, mit der du die Bluetooth-In-Ears praktisch aufladen kannst. Für eine stabile und klare Verbindung beim Telefonieren und Musikhören funken und empfangen die kleinen Kopfhörer in Bohnenform mit Bluetooth 5.0. Sie bieten einen lebendigen Raumklang, lassen sich via Touchpad intuitiv steuern und schirmen dich dank aktiver Geräuschunterdrückung von störenden Tönen ab.