Top-bewertet & richtig günstig: Diese Sony-Kopfhörer sind ein echter Preis-Tipp

Du hast es vielleicht schon mitbekommen: Bei MediaMarkt ist gerade wieder die beliebte Mehrwertsteuer-Aktion an den Start gegangen. Wir haben uns schon durch die unzähligen Angebote durchgeklickt und dir unsere persönliche Top 7 in diesem Artikel vorgestellt. Bei der Recherche sind wir außerdem auf diese Sony-Kopfhörer gestoßen, welche derzeit gerade mal 63 Euro kosten. Und dafür bekommst du hier richtig hochwertige Bluetooth-Hörer samt ANC, welche es sogar in die Top 25 der besten Over-Ears geschafft haben.

ANC, satter Sound & vieles mehr: Das zeichnet die Sony-Kopfhörer aus

Die Sony-Kopfhörer mit dem Namen WH-CH720N sind momentan zwar richtig günstig, billig (im Sinne von nicht hochwertig) sind sie allerdings keinesfalls! Mit der Note 2,2 schafften es die Over-Ears nicht umsonst in die Top 25 der Stiftung Warentest. Allen voran bekommst du hier natürlich den exzellenten Sound, den man von Sony-Kopfhörern gewohnt ist. Beachtlich ist aber, dass sie ebenfalls über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) verfügen. Du hörst dadurch unterwegs nur deine Musik oder deinen Podcast und wirst von der Umgebung nicht gestört. Ideal für alle Pendler oder den Alltag im Büro.

Auch sonst wissen die Bluetooth-Kopfhörer rundum zu überzeugen. Sony verspricht etwa einen hohen Tragekomfort, selbst bei längerer Nutzung. Passend dazu hält der Akku ebenso bis zu 35 Stunden durch – wohlgemerkt mit eingeschaltetem ANC. Ohne sollen sogar bis zu 50 Stunden möglich sein. Selbstverständlich verfügen die Over-Ear-Kopfhörer ebenso über ein verbautes Mikrofon zum Telefonieren.

Mehrwertsteuer-Rabatt bei MediaMarkt: So viel kosten die Top-25-Hörer jetzt

Und das Beste: Du musst für die Sony-Kopfhörer gar nicht mal so tief in den Geldbeutel greifen, wie man vielleicht vermutet. Bei MediaMarkt kosten die Over-Ears dank des Mehrwertsteuer-Rabatts aktuell lediglich 63,02 Euro. Dies ist bereits auf den ersten Blick ein Top-Deal und wird durch den Preisvergleich/Preisverlauf noch bestätigt. Günstiger gab’s die Kopfhörer zuvor nämlich nie!

Wenn du neben den Sony-Kopfhörern auf der Suche nach weiteren Schnäppchen bist, können wir dir unsere Top 7 zur Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt empfehlen. Und auch dieses Angebot zum Pixel 8 Pro ist einen Blick wert – immerhin gibt es das Google-Handy momentan so günstig wie nie zuvor!