Top-Angebote zum Valentinstag: Huawei Watch GT 65 Prozent günstiger

Valentinstag! Vom 1. Februar bis zum 14. Februar hat Huawei wieder einige gute Angebote auf Lager. Wir haben für dich die besten Gadgets im Valentins-Sale ausgewählt und zeigen, was die Schnäppchen auszeichnet.

Manchmal gibt es einen einfachen Rabatt, manchmal Extra-Zugaben oder Kombi-Deals, bei denen ein Kopfhörer nur noch einen Euro kostet. Generell gibt es einen „Pärchen-Rabatt“ auf einige Artikel. Wer also ein Aktionsprodukt doppelt kauft, erhält 10 Prozent Sonder-Abzug. Mehr dazu weiter unten im Artikel.

Huawei Watch GT: Smartwatch zum Bestpreis

Im Angebot hat Huawei die Watch GT mit satten 65 Prozent Rabatt. Das heißt: Du bekommst die smarte Armbanduhr bereits für 69 Euro – statt normalerweise 199 Euro. Und wenn du noch ein zweites Produkt in deinen Einkaufswagen legst, erhältst du darauf noch weitere 10 Prozent Rabatt. Hier muss es übrigens nicht dasselbe Produkt noch einmal sein.

Die elegante Uhr fürs Handgelenk ziert ein rundes AMOLED-Display für satte Farben und tiefe Schwarzwerte. Außerdem bietet sie dir eine ergiebige Akkulaufzeit. Das heißt: Mit ihr kannst du dich auch bei ausgiebigen Jogging-Runden stets auf Pulsmesser, Musikplayer und mehr verlassen. Alle Leistungs- und Freizeitsportler aufgepasst: Mit der Watch GT profitierst du von zahlreichen Sportmodi. Die Uhr begleitet dich clever bei allen Indoor-, Outdoor- und weiteren Trainingsaktivitäten. Hier findest du weitere Infos zur Smartwatch.

Huawei Watch Fit für 79 Euro

In den Sonderangeboten hat Huawei mit der Watch Fit eine weitere Smartwatch parat. Die neueste Huawei Fitness-Uhr kommt mit einem großen OLED-Display in HD-Auflösung. Der Look im flachen und leichten Design ist ideal für sportlichen Aktivitäten. Und: Mit bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit kommst du auch mal lange Zeit am Stück ohne Steckdose aus.

Außerdem praktisch: Der integrierte Personal-Trainer bietet dir 44 animierte Bewegungs-Demos zur sportlichen Unterstützung. Das Ziffernblatt lässt sich individuell gestalten und passt daher zu jedem deiner täglichen Outfits. Und: Du wählst aus, ob Wetter, Schritte oder die Herzfrequenz auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen. Noch unschlüssig? Dann lies hier noch mehr über die Watch Fit.

Huawei FreeBuds Pro: Elegante Kopfhörer mit Noise Cancellation

Damit du beim Sport ungestört Musik hören kannst, reduziert Huawei auch seine schicken In-Ear-Kopfhörer. In den ersten beiden Februar-Wochen bekommst du die kabellosen FreeBuds Pro für 139 Euro statt 179 Euro. Dank effektiver Geräuschunterdrückung (ANC) kannst du dich selbst in einer lauten Umgebung in deine Lieblings-Musik fallen lassen. Schaltest du in den Aufmerksamkeits-Modus – so hörst du deine Umgebung wieder ganz normal. Die Kopfhörer können dabei ganz praktisch in den Ohren bleiben.

Der Akku der Bluetooth-Kopfhörer hält mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung bis zu fünf Stunden. Und: Das zugehörige Lade-Case bringt die Akku-Ausdauer sogar insgesamt auf rund 22 Stunden. Verbinden lassen sich die edlen FreeBuds Pro ganz einfach mit deinem Handy. Einfach das Case öffnen – und schon kann dein Handy – es muss kein Huawei sein – die Hörer finden und ungestörter Hörgenuss kann beginnen.

Übrigens: In unserem Test konnten die Freebuds Pro punkten und überzeugten uns insbesondere mit dem Klang, der Geräuschunterdrückung und durch ihr angenehmes Gewicht.

Laptops günstiger im Vorteils-Bundle

Die zwei Notebooks Matebook D14 und Matebook D15 bekommst du in den Better-Together-Wochen für 13 Prozent weniger. Das ist zugegeben nicht der größte Deal – solltest du aber einen neuen Laptop brauchen, kann es sich definitiv lohnen. Denn: Immerhin sparst du hier 100 Euro ein. Wenn du 99 Euro drauflegst, bekommst du außerdem noch die FreeBuds Pro im Wert von regulär 179 Euro mit dazu.

Es gibt aber noch weitere interessante Bundle-Möglichkeiten. Beim Kauf eines der Notebooks kannst du etwa den Wifi-6-Router Huawei AX3 für 19 Euro mit in den Warenkorb legen. Eine Maus gibt’s für 9 Euro.

10 Prozent Rabatt beim Kombi-Kauf

Auf ausgewählte Produkte schenkt dir Huawei noch bis zum 14. Februar zusätzlich 10 Prozent Ermäßigung. Das Angebot gilt aber nur, wenn du zwei Produkte auf einmal kaufst.

Welche Produkte das sind, siehst du hier:

Einige der aufgeführten Produkte hatten wir bereits im Test. Vorneweg das Huawei Mate 40 Pro, das ein wirklich edles Handy ist. Oder auch die Watch GT2 Pro, die kaum Smartwatch-Wünsche unerfüllt lässt.

