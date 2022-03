Top-Angebot zum Galaxy S20 FE bei MediaMarkt: Samsung-Bestseller für 14,99 Euro monatlich

Das Samsung Galaxy S20 FE ist selbst nach der Vorstellung seines Nachfolgers immer noch sehr beliebt. Derzeit logiert das Smartphone auf Rang 6 der inside digital Beliebtheits-Liste. Man kann bei dem Gerät von einem abgespeckten Flaggschiff reden, viel mehr ist es ein Handy, das dort an Technik spart, wo es die meisten ohnehin nicht ausreizen. Nun koppelt MediaMarkt das Handy mit einem Vertrag und schnürt ein wirklich preisgünstiges Angebot.

Galaxy S20 FE im Tarif-Deal: Das steckt drin

Bei MediaMarkt gibt es das S20 FE nun mit dem mobilcom-debitel-Tarif „green LTE Vodafone“ mit 5 GB und einer Allnet-Flat (nur Anrufe) zum Sonderpreis. Einmalig kostet das Handy hier 29 Euro. Wirklich günstig wird es mit den Vertragskosten: Monatlich stehen hier in den ersten zwei Jahren nur 14,99 Euro auf der Rechnung.

Wichtig: Der Tarif ist nur in den ersten zwei Jahren auf 14,99 Euro Grundgebühr reduziert. Danach erhöhen sich die Kosten auf 21,99 Euro, sofern du nicht rechtzeitig kündigst. Das gilt es also zu beachten. Weitere Kompromisse, die du mit dem günstigen Preis eingehst: Der Tarif enthält keine SMS-Flat und die Download-Geschwindigkeit im LTE-Netz von Vodafone ist auf 21,6 MBit/s beschränkt. Das klingt im Vergleich wenig, ist für den Alltag aber völlig ausreichend. Hier sind alle Daten und Kosten des Angebots noch einmal im Überblick:

Samsung Galaxy S20 FE für 29 Euro

green LTE Tarif für 14,99 Euro monatlich (ab 25. Monat 21,99 Euro)

Allnet-Flat (Anrufe in alle Netze, SMS 19 Cent)

5 GB Datenvolumen

Vodafone-LTE (LTE25)

EU-Roaming

Freenet Hotspot Flat

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Keine Versandkosten

Hier bestellen

Insgesamt liegen wir somit bei Kosten von 428,75 Euro über die gesamte Mindestvertragslaufzeit. Da das Handy neu derzeit Minimum 400 Euro kostet, bleiben für den 5GB-Tarif im Vodafone-Netz rechnerisch noch etwas mehr als 30 Euro übrig. Auf den Monat heruntergerechnet als nur etwas mehr als ein Euro effektiv.

Bei MediaMarkt ist das S20 FE in dieser Tarif-Konfiguration in mehreren Farben – derzeit noch in Blau, Lila, Orange, Rot, Mintgrün und Weiß – verfügbar. Es handelt sich um die 4G-Variante mit Qualcomm-Prozessor (Snapdragon 865) und 128 GB Speicherplatz.