Top-Angebot von Congstar: Allnet-Flat mit LTE 50 zum Sonderpreis

Auch beim Mobilfunk-Discounter Congstar kannst du in der laufenden Black Week sparen. Die Zweitmarke der Deutschen Telekom bietet in seinen Cyber Weekend Deals die beliebte Allnet Flat M zum Sonderpreis an. Der Tarif wird ab sofort und noch bis zum 29. November 2021 nicht nur zu einem reduzierten Grundpreis angeboten, sondern auch mit mehr LTE-Datenvolumen ausgestattet. Und noch ein dritter Bonus wartet auf alle Neukunden.

Congstar Allnet Flat M: Dreifach sparen

Normalerweise kostet die Congstar Allnet Flat M monatlich 22 Euro und ist mit 15 GB LTE-Datenvolumen ausgestattet. Der jetzt gestartete „Cyber Weekend Deal“ macht den Vertragstarif mit wahlweise 24 oder nur einem Monat Mindestvertragslaufzeit aber in gleich dreifacher Hinsicht besser. Denn zum einen sinkt die monatliche Grundgebühr im Rahmen der Sonderaktion auf 20 Euro und außerdem winken sogar 25 GB LTE-Datenvolumen. Die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s – realisiert über das LTE-Mobilfunknetz der Deutschen Telekom. Dazu entfällt für alle Neukunden auch die normalerweise anfallende Einrichtungsgebühr in Höhe von bis zu 35 Euro.

Grundsätzlich ist die Congstar Allnet Flat M mit einer Dreifach-Flat ausgestattet. Über die monatliche Grundgebühr ist es also möglich, ohne Limit innerhalb Deutschlands zu telefonieren, Standard-SMS zu verschicken und im Internet zu surfen. Außerdem kannst du die SIM-Karte im Rahmen des EU-Roamings auch im europäischen Ausland ohne Extrakosten verwenden.

Auf Wunsch auch mit neuem Smartphone

Soll es zum neuen Mobilfunkvertrag auch ein neues Handy sein? Dann hat Congstar auch diesbezüglich das passende Angebot. Denn das regulär für 399 Euro erhältliche Xiaomi Mi 11 Lite 5G bietet die Telekom-Tochter für einmalig 121 Euro oder für 5 Euro pro Monat mit einer Anzahlung von 1 Euro an. Voraussetzung ist in diesem Fall aber eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 780G Display 6,55 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 4.250 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 159 g Farbe Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow Einführungspreis 399 € Marktstart April 2021

Und wenn du auf deinem Handy gerne die Inhalte von Disney+ streamen möchtest, bietet dir Congstar die passende Option ebenfalls zu Sonderkonditionen an. Bei erstmaliger Buchung ist nicht nur der erste Monat kostenlos, sondern gleich drei Monate. Erst ab dem vierten Monat fällt eine Grundgebühr in Höhe von 8 Euro für Disney+ an.

