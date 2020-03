Um für dich den besten Deal zu finden, haben sich die Technik-Experten von inside digital mit den Schnäppchenjägern von Handyhase.de verbündet, die diesen Deal für dich ausgewählt haben.

Darum ist der Deal so einzigartig

In einer außergewöhnlichen Situation, wie wir sie aktuell in Deutschland durch den Coronavirus erfahren, erfordert es auch besondere Ausnahmen in der Mobilfunk-Welt. Daher gibt es den mobilcom-debitel green LTE im Telekom-Netz mit 6 GB LTE-Datenvolumen so günstig wie nie. Mit nur 6,99 Euro Grundgebühr statt regulär 31,99 Euro über mobilcom-debitel, erhältst du bei diesem Angebot 78 Prozent Rabatt.

Für Vieltelefonierer ist eine Allnet-Flat dabei und mit 6 GB LTE bist du als Normalnutzer gut ausgestattet, um mit dem Smartphone unterwegs mit bis zu 21,6 MBit/s im Internet zu surfen. Für die wichtigsten alltäglichen Dinge des Lebens, wie das Anschauen von YouTube-Videos, Videotelefonie, WhatsApp und mehr reicht diese Geschwindigkeit völlig aus.

Keine Rufnummernmitnahme, dafür preiswert wie nie

Ganz wichtig ist, dass bei diesem Angebot keine Rufnummernmitnahme möglich ist. Wir können aber nur jedem empfehlen bei diesem Deal im Telekom-Netz zuzuschlagen, wenn du nicht zwingend deine bisherige Mobilnummer benötigst oder sichere dir den Tarif einfach als Zweitkarte. Der niedrige Preis dürfte dieses Manko zumindest zu einem großen Teil ausbügeln.

Zudem wurde die einmalige Anschlussgebühr auf 19,99 Euro reduziert und es fallen keine Versandkosten an. VoLTE und WLAN Call sind möglich, hängen aber natürlich vom jeweiligen Endgerät ab.

mobilcom-debitel green LTE (Telekom-Netz): Die Rechnung im Detail

Allnet-Flat in alle dt. Mobilfunknetze und ins Festnetz

0,19 Euro / SMS

Internet-Flat ( 6 GB LTE mit bis zu 21,6 MBit/s, danach 64 kBit/s)

mit bis zu 21,6 MBit/s, danach 64 kBit/s) LTE-Netz

kostenloses EU-Roaming inklusive

Rufnummernmitnahme: nein, da das Angebot so außergewöhnlich günstig ist!

nein, da das Angebot so außergewöhnlich günstig ist! Freenet Hotspot Flat

Telekom-Netz

Grundgebühr bis zum 24. Monat: 6,99 Euro monatlich

6,99 Euro monatlich Grundgebühr ab dem 25. Monat: 31,99 Euro monatlich

31,99 Euro monatlich Anschlussgebühr: 19,99 Euro statt 39,99 Euro

Hinweis: Es erfolgt eine automatische Gutschrift in Höhe von 25 Euro pro Monat direkt auf der Rechnung. Ab dem 25. Vertragsmonat wird der reguläre Preis von 31,99 Euro pro Monat berechnet

Die Rechnung zum green LTE 6 GB (Telekom-Netz)

+ 24 x 6,99 Euro Grundgebühr

+ 19,99 Euro Anschlussgebühr

+ 0,00 Euro Versandkosten

= 187,75 Euro Gesamtkosten in 24 Monaten

—

= 7,82 Euro eff. Grundgebühr für den SIM-only-Knaller

Fazit: Ausnahme-Deal in Krisenzeiten

Dieser Ausnahme-Deal ist ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Mobilfunker in der Krisenzeit Gedanken darüber machen, wie die Menschen mit ihren Liebsten am besten und möglichst zum kleinen Preis in Kontakt bleiben können. Dennoch gibt es auch bei diesem Angebot nur ein bestimmtes Kontingent. Daher raten wir dir, den Deal zu bestellen, wenn du den Minuspunkt mit der nicht möglichen Rufnummernmitnahme verschmerzen kannst.

Ein Anwendungsszenario für den Tarif ist beispielsweise, wenn du bereits einen o2- oder Vodafone-Tarif hast und nach einem preiswerten Tarif mit anderem Mobilfunknetz suchst. Sollte es mal eine Störung oder ähnliches geben, bist du auf der sicheren Seite und hast eine Fallback-Lösung, um zu telefonieren oder das mobile Internet zu nutzen.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.