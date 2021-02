Weekend-Deals starten früh: Die 4 besten Angebote bei Saturn

Saturn hat seine wöchentlichen Weekend-Deals gestartet. Noch bis Samstagabend gibt es hier zahlreiche Angebote aus verschiedenen Bereichen. Mit dabei ist unter anderem eines der besten Notebooks, die wir 2020 getestet haben. Aber auch viele weitere Schnäppchen-Tipps finden sich zu Sonderpreisen.

Ab einem Einkaufswert von 59 Euro ist der Einkauf versandkostenfrei. Daneben lohnt sich auch ein Blick auf die parallel stattfindende WSV-Aktion von der Handelsschwester Media Markt.

Top-Notebook von Microsoft im Angebot

Eines der Top-Angebote der Aktion ist das Microsoft Surface Book 3. Das Notebook mit abnehmbarem Display – das dann als autarkes Tablet nutzbar ist – ist vom reinen Preis her gesehen, nicht billig. In der Konfiguration mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Festplatte sowie einem Intel Core i5 Prozessor, kostet das Multitalent von Microsoft immer noch 1.549 Euro.

2020 war es eines unserer am besten getesteten Notebooks und es führt die Liste der Vielseitigkeits-Laptops – auch Detachables genannt – an.

Gekontert: Tatsächlich wurde das Angebot aber bereits gekontert. So bietet Amazon das Gerät aktuell für 1.425 Euro an. Möglich, dass Saturn hier nachzieht und den Preis ebenfalls heruntersetzt.

Sony-Kamera-Set fast zum halben Preis bei Saturn

Zum Schnapszalpreis von 666 Euro gibt es die Sony Alpha 6000 bei Saturn im Angebot. Mit dabei sind bereits zwei Objektive (16-50mm und 55-210mm-Tele-Zoom), eine Speicherkarte und eine Tragetasche für die Systemkamera. Der Herstellerpreis für dieses Paket liegt bei 1.199 Euro, Saturn bietet also 44 Prozent Rabatt.

Die Kamera ist somit ein Tipp für Foto-Einsteiger oder auch für DSLR-Fotografen, die auf der Suche nach einer Systemkamera sind, die nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Per WLAN und App lässt sich die Kamera auch mit dem Smartphone fernsteuern.

→ Zum Kamera-Deal

Samsung-Fernseher: 50 Zoll unter 500 Euro

Fernseher sind bei den Weekend-Deals klassischerweise zuhauf im Angebot. Top-Angebot an diesem Wochenende ist der Samsung GU50TU7199, ein 50-Zöller, der bei Saturn jetzt 495 Euro kostet. Der Smart-TV entstammt dem Modelljahr 2020, bietet 4K-Auflösung und unterstützt zahlreiche Apps von Streaming-Diensten – von den TV-Mediatheken über Netflix bis hin zu Disney+.

→ Zum Fernseher-Angebot

Philips Hue Gradient Lightstrip: Ambilight für jeden TV

Philips-Hue-Fans aufgepasst: Den neuen Gradient Lightstrip, der in Verbindung mit der Hue HDMI Sync Box jeden Fernseher zum Ambilight-TV macht, gibt es höchst selten im Angebot. Der Lichtschlauch, der erst im September vorgestellt wurde, ist jetzt um 20 Euro reduziert und kostet für 55-Zoll-Fernseher-Maße nun 159 Euro. Auch die Varianten für größere TV-Geräte sind reduziert.

→ Zu den Hue-Lightstrip-Angeboten

Wer bei dem Thema völlig im Dunkeln tappt: Ambilight ist das Philips-Feature, das in hochpreisigen Fernsehern des Herstellers steckt und den Bildschirminhalt atmosphärisch per Lichtspiel in die nächste Umgebung des Fernsehers verbreitet. Mittels der Philips-Hue-Produkte bietet Philips das Feature nun auch zum Nachrüsten für andere Fernseher an.

Weitere Angebote der Weekend-Deals findest du bei saturn.de.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.