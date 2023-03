Top-10-Handy: Beliebtes Samsung-Smartphone für effektiv 4 Euro im Monat

Mit dem Galaxy S23 erobert aktuell das neueste Flaggschiff-Handy von Samsung den Markt. Doch nicht jeder ist bereit, so viel für ein Smartphone zu zahlen. Eine günstige Alternative sind daher oft die Fan-Editionen von beliebten Samsung-Geräten. Allen voran das Galaxy S21 FE, welches im Tarif-Bundle bei MediaMarkt aktuell zum Schnäppchen-Preis von effektiv 4 Euro im Monat zu haben ist. Alle Details zum O2-Tarif sowie dem Top-10-Handy gibt’s hier.

Samsung Galaxy S21 FE – Top 10 Handy zum kleinen Preis

Werfen wir zunächst einen Blick auf das beliebte Galaxy S21 FE von Samsung. Mit dem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display sorgt das Smartphone für tolle Bilder und liegt darüber hinaus auch gut in der Hand. Der Bildschirm kommt dabei auf eine Bildwiederholfrequenz 120 Hz. Für die Leistung sorgt hingegen der Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor – für viele Fans die bessere Wahl gegenüber den Exynos-Prozessoren von Samsung. In Kombination mit den verbauten 6 GB Arbeitsspeicher bietet dir das Gerät eine gute Nutzererfahrung. Im Angebot ist dabei übrigens die Variante in Weiß oder Olive mit 128 GB Speicherplatz. Für mehr Speicher kannst du aufgrund des fehlenden microSD-Slots leider nicht sorgen. Ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss ist ebenfalls nicht vorhanden.

Dafür kann das Samsung Galaxy S21 FE mit den typischen Standards rund um WLAN, Bluetooth 5.0 sowie NFC für mobiles Zahlen punkten. Außerdem verfügt es über einen Fingerabdrucksensor und ist nach IP68 gegen Untertauchen geschützt. Vor allem die Selfie-Kamera überzeugt mit 32 MP. Auf der Rückseite befindet sich gleichzeitig eine Triple-Kamera, bestehend aus einer Weitwinkelkamera (12 MP), einer Ultra-Weitwinkelkamera (12 MP) sowie einer Telekamera (8 MP).

Samsung Galaxy S21 FE 5G Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 177 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S21 FE 5G (6/128 GB): 749 €, Galaxy S21 FE 5G (8/256 GB): 819 € Marktstart Januar 2022

Insgesamt kann sich das Galaxy S21 FE also auf jeden Fall sehen lassen. Platz zehn in unserem Leser-Ranking (Stand 14.3.2023) zeigt dabei gut, wie beliebt das Smartphone immer noch ist. Im Tarif-Bundle bei MediaMarkt zahlst du für das Gerät lediglich 59 Euro, plus 4,95 für den Versand. Ein toller Preis, denn einzeln kostet das Samsung-Handy im Netz über 490 Euro.

Samsung-Handy mit O2 Tarif – ein guter Deal?

Dem Galaxy S21 FE wird dabei der O 2 Basic 20 Tarif zur Seite gestellt. Für monatlich 19,99 Euro bekommst du so 13 GB LTE Datenvolumen. Gesurft wird hier mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s. Darüber hinaus profitierst du noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Neben den 19,99 Euro im Monat fallen noch einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Angebot so auf Gesamtkosten in Höhe von 548 Euro. Doch der Effektivpreis von monatlich rund 4 Euro kann sich dabei besonders sehen lassen und ist das eigentliche Highlight des Deals. Hierfür werden ebenjene Gesamtkosten mit dem einzelnen Gerätepreis vom Galaxy S21 FE (490 Euro) verrechnet und über die 24 Monate aufgeteilt. So kommt man auf effektive Kosten in Höhe von 3,90 Euro im Monat.