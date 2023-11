Tipp für Sparfüchse: Hier gibt’s einen Tarif für 3 Euro

Ein Tarif für lediglich 2,99 Euro im Monat? Dieses und einige weitere Schnäppchen bietet dir aktuell Lebara. Mit Blick auf den bevorstehenden Black Friday haut der Anbieter unter anderem einen Vertrag mit 3 GB Datenvolumen, einer Allnet-Flat sowie einigen weiteren Extras zum absoluten Sparpreis von monatlich nur 2,99 Euro raus. Gleichzeitig gibt es auch einen Prepaid-Vertrag mit 7 GB Datenvolumen erstaunlich günstig. Wir werfen einen Blick auf die preiswerten Tarife.

Günstiger Tarif für 3 Euro: Das wird dir hier geboten

Werfen wir einen genaueren Blick auf den Schnäppchen-Tarif. Für 2,99 Euro im Monat bekommst du hierbei 3 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei bist du mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 25 MBit/s unterwegs. Dies ist zwar keine Top-Geschwindigkeit, für den Alltag rund um WhatsApp, Social Media und Co. reicht dies aber locker. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Als Aktivierungsgebühr fallen einmalig 15 Euro an.

Gleichzeitig bietet dir Lebara bei dem Tarif auch noch einige coole Vorteile. So bekommst du beispielsweise 30 Freiminuten in 50 Länder wie die Schweiz, USA oder Festnetz-Anschlüsse in der Türkei. Außerdem bleibst du trotz einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten relativ flexibel. Über den Online-Service von Lebara kannst du nämlich monatlich deinen Tarif wechseln. Wenn du künftig also vielleicht mal mehr Datenvolumen benötigst, wechselst du einfach zu einem anderen Vertrag.

→ Tarif mit 3 GB für 2,99 Euro im Monat

Passend dazu gibt’s aktuell auch ein Angebot mit mehr 10 GB Datenvolumen. Alle weiteren Vorteile wie die Allnet-Flat und das EU-Roaming sind natürlich ebenso enthalten. Die Freiminuten fürs Ausland werden sogar auf 60 Minuten verdoppelt. Und das Beste: Mit Kosten von lediglich 4,99 Euro im Monat bist du hierbei ebenfalls äußerst günstig unterwegs. Die Aktivierungsgebühr von 15 Euro fällt auch hier an.

→ Tarif mit 10 GB für 4,99 Euro im Monat

Flexible Prepaid-Alternative ebenfalls im Angebot

Alternativ zu den beiden Angeboten oben, bei denen du dich jeweils 24 Monate bindest, bietet dir Lebara auch einen flexiblen Prepaid-Tarif ohne lange Laufzeit an. Der XS Prepaid Tarif liefert dir für 4,99 Euro immerhin 7 GB Datenvolumen mit einer Laufzeit von 28 Tagen. Anschließend verlängert sich der Vertrag automatisch, du kannst jedoch auch problemlos jederzeit kündigen. Das Besondere: Einmal zugeschlagen bekommst du für 4,99 Euro stets 7 GB statt der normalen 1 GB. Dadurch lohnt sich der flexible Prepaid-Tarif aktuell besonders. Eine Allnet-Flat, EU-Roaming und 50 Freiminuten bekommst du hierbei übrigens ebenfalls. Aktivierungsgebühren fallen keine an.

→ Prepaid-Tarif mit 7 GB für 4,99 Euro

Bei allen Lebara-Tarifen kannst du als Neukunde zusätzlich auch noch von einem Wechselbonus in Höhe von 10 Euro Gebrauch machen. Das Geld wird dabei nach Aktivierung der SIM deinem Konto als Guthaben gutgeschrieben.