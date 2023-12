Tipp für Silvester: Dieser OptiGrill ist jetzt unschlagbar günstig

Suchst du für Silvester noch nach einer Alternative zum Raclette? Dann können wir dir den OptiGrill 4-in-1 empfehlen. Das Gerät kann nämlich auch als Tischgrill verwendet werden und so den jährlichen Raclette-Schmaus ersetzen oder erweitern. Zusätzlich punktet dieser OptiGrill aber natürlich ebenfalls mit den gewohnt coolen Features der Tefal-Grills. Smarte Sensoren und die unterschiedlichen Grillprogramme machen den OptiGrill zu einer Wunderwaffe in der Küche. Aktuell lohnt sich der Kauf des OptiGrill 4-in-1 zudem so sehr wie noch nie: Saturn haut das Küchengerät nämlich zum absoluten Tiefstpreis von 219 Euro raus.

Nicht nur an Silvester ein Hit: Der OptiGrill 4-in-1

Auf den ersten Blick gleicht der OptiGrill 4-in-1 seinen Vorgängern in jeder Hinsicht. Der Kontaktgrill verfügt über zwei antihaftbeschichtete Grillplatten, die ein authentisches BBQ-Feeling direkt in deine Küche bringen. Ebenfalls mit an Bord sind selbstverständlich ebenso die smarten Funktionen rund um die neun automatischen Programme für Fleisch, Fisch und Gemüse. Die eingebauten Sensoren und der Lichtindikator sind ebenfalls dabei. Egal, ob du knuspriges Grillgemüse oder das perfekt gegarte Steak bevorzugst – der OptiGrill 4-in-1 ermöglicht selbst Kochanfängern optimale Ergebnisse.

Dieser OptiGrill liefert dir insgesamt vier coole Funktion

Wie der Name bereits verrät, liefert dir der OptiGrill 4-in-1 zusätzlich noch drei weitere Funktionen. Neben der herkömmlichen Nutzung als Kontaktgrill kann das Tefal-Gerät so unter anderem aufgeklappt als offener Tischgrill fungieren. Diese Funktion verdoppelt nicht nur die Grillfläche, sondern eignet sich beispielsweise auch ideal für einen gemütlichen Grillabend in der Wohnung oder das jährliche Raclette an Silvester. Darüber hinaus lässt sich der OptiGrill dank der Backschale ebenfalls als Backofen verwenden, womit die Zubereitung von Pizzen oder Gratins mühelos gelingt. Abschließend punktet das Gerät mit einer Kombi-Funktion, bei der eine Seite mit der Backschale und die andere als offenes BBQ-Gerät genutzt wird. Hierdurch wird die gleichzeitige Zubereitung einer kompletten Mahlzeit mit Hauptgang und Beilage zum Kinderspiel.

→ OptiGrill 4-in-1 bei Saturn

So günstig wie nie zuvor: Saturn sorgt für Preis-Hammer

Egal, ob für Silvester oder einfach nur als nützliches Gadget in der Küche – aktuell lohnt sich der OptiGrill 4-in-1 auch preislich absolut. Saturn streicht bis zum 31. Dezember nämlich satte 49 Prozent vom UVP (429,99 Euro). Dadurch sicherst du dir das Tefal-Gerät bereits für nur noch 219 Euro. Dieser Preis ist im Netz momentan nicht nur ungeschlagen – billiger gab es diese OptiGrill-Variante sogar noch nie!